Range Rover svela la SV Carmel Edition: lusso in edizione limitata

In un’esclusiva presentazione a Pebble Beach, Range Rover ha alzato il sipario sulla SV Carmel Edition. Non è un SUV come tanti, ma un’auto eccezionale raffigurante il massimo del lusso e della personalizzazione. Vorreste tanto possederne uno? Sappiate che ne sono stati prodotti solo 17 esemplari. Questo veicolo esclusivo ed unico è ispirato ai panorami mozzafiato della costa californiana e si distingue per una serie di caratteristiche che ne sottolineano ancor di più la già evidente esclusività.

La SV Carmel Edition ha una livrea Bespoke Green Satin che avvolge armoniosamente e con una certa sinuosità la carrozzeria, il tetto e gli specchietti. I cerchi da 23″ in Dark Grey, arricchiti da inserti coordinati, insieme alle pinze freno nere, completano un’estetica esterna sofisticata, audace e differente. Proposta a un prezzo esclusivo di 370.000 dollari (circa 334.036 euro), l’acquisto della SV Carmel Edition include anche un’esperienza di fitting personalizzato per mazze da golf Titleist e due set di mazze su misura, insomma non è per tutti. La SV Carmel Edition è stata presentata pochi giorni fa, alla Range Rover House durante la Monterey Car Week.

Interni di lusso con dettagli i in oro per il SUV limitato Range Rover

Poteva essere l’abitacolo meno raffinato? Ovvio che no. Entrando nell’auto Range Rover, si è accolti da un ambiente di suprema eleganza. I sedili sono rivestiti in pelle verde Sequoia e Perlino, con cuciture a contrasto e ricami finemente lavorati. Le finiture in wengé scuro e i quadranti in ceramica nera aggiungono un ulteriore tocco di classe. Dettaglio sopraffino del SUV è la SV Signature Suite, nel modello a passo lungo. Questa dona ai passeggeri posteriori sedili reclinabili, un tavolo club elettrico e un vano refrigerato con cristalleria esclusiva. Chi non vorrebbe viaggiare così? I badge in metallo nero con accenti in oro 24 carati e le soglie personalizzate completano l’opulenza esagerata.

La SV Carmel Range Rover ha un potente motore V8 Twin Turbo da ben 606 CV. A dimostrazione però di un impegno verso la sostenibilità, Range Rover donerà 5.000 dollari per ogni veicolo venduto, contribuendo alla protezione di oltre 280 ettari di foresta nella regione di Pebble Beach. Che ne pensate del gesto? Tanto? Poco? Ammirabile?