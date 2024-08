L’innovazione è un elemento importantissimo per Samsung e il gigante coreano è sempre in prima linea nello sviluppo di nuove tecnologie. Soprattutto nel settore smartphone, le novità sono costanti e pensate per migliorare l’usabilità dei propri dispositivi.

Stando ad un recente brevetto svelato da David di @xleaks7 in collaborazione con Teleprompter, possiamo scoprire a cosa sta lavorando l’azienda. Il leaker ha svelato che il brand ha recentemente richiesto la protezione della proprietà intellettuale relativa all’integrazione della fotocamera integrata sotto il display.

La tecnologia Under Display Camera (UDC) è già sviluppata da molti produttori, ma Samsung vorrebbe alzare ulteriormente l’asticella. Infatti, la porzione di display al di sotto dei quali è presente la fotocamera è caratterizzata da una densità di pixel inferiore rispetto al resto del display.

Samsung potrebbe sviluppare una versione personalizzata della tecnologia Under Display Camera da usare sui prossimi smartphone

La soluzione ideata da Samsung risolverebbe questo problema in maniera definitivo. Attraverso un controller dedicato, la porzione di display al di sopra della fotocamera verrebbe gestita in maniera indipendente.

Quando si attiverà la fotocamera frontale, il sistema andrà a spegnere i pixel direttamente al di sopra dell’ottica evitando interferenze. Inoltre, verrà regolata la luminosità dei pixel adiacenti per evitare che le foto vengano alterate.

Inoltre, sempre all’interno del brevetto, Samsung identifica questa soluzione come universale. Questo significa che potrà essere utilizzata su tutte le tipologie di display, da quelli standard a quelli pieghevoli e arrotolabili. Ne consegue che l’azienda coreana potrebbe far debuttare la tecnologia sia sui prossimi Galaxy S26 che sulla prossima generazione di Galaxy X Fold e Flip.

Purtroppo, trattandosi di un brevetto, non sappiamo se Samsung sia effettivamente al lavoro su questa tecnologia. Infatti, potrebbe trattarsi di un modo per proteggere l’idea e svilupparla in seguito, quando la tecnologia lo permetterà. Non resta che attendere la prossima generazione di device per scoprirlo.