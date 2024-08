Per tutti gli appassionati di serie TV e film, ormai le piattaforme di streaming sono utilizzate costantemente per guardare qualsiasi tipo di contenuto multimediale. Una ad esempio è Amazon Prime Video che ha deciso ultimamente di cancellare una serie ovvero My Lady Jane.

Serie che lascia la piattaforma e consegna le sue dichiarazioni di abbandono della piattaforma dopo poco tempo.

My Lady Jane, che fine ha fatto?

La serie TV argomentata da un mix di romanzo storico e fantasy, è andata purtroppo incontro alla sua cancellazione da Amazon Prime Video dopo una singola stagione. Scelta che sicuramente non deve il suo voto per le cattive recensioni, visto che ha ricevuto molte recensioni positive dalla critica. Decisione che è stata presta dopo sette settimane dal rilascio degli otto episodi della prima e sola stagione.

Entrando di più nel merito, My Lady Jane è una serie che si basa sul romando di Cynthia Hand, Brodi Ashton e Jodi Meadows. Serie che ha una storia che si destreggia in un’Inghilterra del XVI secolo, dove la vita è caratterizzata da umani e mutaforma. Il personaggio che ha i riflettori puntati è Jane Grey, la protagonista, la quale ragazza comune che simpatizza i mutaforma.

Anche se ha conquistato molte recensioni positive My Lady Jane, non è riuscita ad incantare un vasto numero di persone. Infatti a quanto pare la serie non è riuscita a rientrare nella top 10 delle classifiche di streaming di Nielsen.

Questo fatto ci può far capire la competitività che attualmente è presente nel mercato dello streaming, visto che anche questa serie, quale ben accolta dalla critica purtroppo è interrotta per il numero insufficiente di spettatori. My Lady Jane sicuramente era un prodotto molto promettente che è stata tagliata prima di un suo ipotetico sviluppo. Per chi è interessato nella sua visione, la serie rimane ancora disponibile su Prime Video.