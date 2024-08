Google ha recentemente rilasciato un aggiornamento per i suoi Pixel che prevede l’ introduzione di una nuova modalità sull’ app Pixel Camera. Questo aggiornamento porterà la funzione Astrofotografia che potrà essere utilizzata per fotografare in un cielo notturno le stelle. Google con questa novità vuole invogliare gli utenti ad acquistare questo dispositivo in modo da avere una modalità che potrà essere molto utile soprattutto per chi vuole scattare foto di notte.

Questa funzione risulta anche nuova poiché non tutti gli altri modelli di smartphone possiedono questa funzione e spesso in un cielo notturno è difficile scattare delle foto. Questa fotografia in realtà è uno scatto lunghissimo che dura qualche minuto e che permette di catturare tutta la luce emanata dai corpi celesti. Le foto sono anche molto belle da vedere soprattutto se realizzate in condizioni di buio intenso in modo da avere uno scatto ancora più personalizzato e unico.

Google, ecco come utilizzare la funzione Astrofotografia

Per utilizzare la funzione Astrofotografia è necessario installare la versione aggiornata di Pixel Camera, successivamente si dovrà passare alla modalità Foto Notturna ed accedere alle impostazioni rapide. Da qui si potrà selezionare la modalità Astrofotografia. Una volta posizionato il cursore di scatto bisogna premerlo ed attendere 5 secondi in modo da posizionare al meglio lo smartphone in modo che non si muova. Questa funzione sarà utilizzata in maniera ottimale se il cielo risulterà completamente buio e senza nuvole in modo da catturare tutte le stelle. Questo aggiornamento è in fase di distribuzione automatica e verrà rilasciato a breve ai Pixel più moderni.

Questa funzione per adesso è propria dei dispositivi Pixel, ma potrà essere utilizzata anche da un altro dispositivo Android installando uno dei porting della Pixel Camera. Con queste nuove funzioni scattare una fotografia sarà molto semplice e adesso anche scattarla di notte risulterà molto facile ed intuitivo.