Apple è uno dei brand, per quanto riguarda l’elettronica e la telefonia, più conosciuti e amati al mondo.

Con l’arrivo dell’autunno si avvicina per gli appassionati del brand uno dei momenti più importanti e attesi dell’anno. Infatti, nel mese di settembre uscirà la nuova linea di iPhone 16, insieme al nuovo sistema operativo, iOS 18, e secondo alcune indiscrezioni anche la nuova generazione di AirPods.

Ma se da una parte l’entusiasmo è alle stelle, dall’altra bisognerà fare i conti con lo slittamento dell’uscita di un nuovo incredibile dispositivo della casa di Cupertino.

Infatti, Apple non è solo famosa per i suoi incredibili smartphone e per le accessori, ma anche per i suoi computer, i MacBook e per i suoi tablet, gli iPad.

Seppur mai confermato, l’arrivo di un nuovo MacBook pieghevole era quasi certo, e continua a esserlo, ma con più di un anno di ritardo.

Apple: quando verrà rilasciato il nuovo MacBook pieghevole?

Ebbene sì, il dispositivo in questione è proprio un nuovo MacBook con display pieghevole, che dovrebbe rappresentare un’incredibile novità per il mondo di Apple.

Secondo le indiscrezioni, ci si aspettava un computer o un iPad pieghevole più o meno entro il 2025 o massimo il 2026, tuttavia, secondo Ming-Chi Kuo, a causa di alcuni problemi tecnici questo nuovo dispositivo non vedrà la luce fino al 2027 o il 2028.

Il MacBook pieghevole dovrebbe essere uno strumento la cui caratteristica principale è proprio lo schermo OLED o micro LED da 18,8 pollici che si piega completamente, di conseguenza non sarà presente nessuna tastiera fisica. Inoltre, questo nuovo design non andrà a intaccare minimamente la potenza delle prestazioni del nuovo computer.

Non si conoscono ancora con precisione i dettagli che riguardano questo dispositivo, né tanto meno i motivi prettamente tecnici che ne hanno ritardato l’uscita sul mercato. Tuttavia vi è parecchio entusiasmo tra gli appassionati per lo sviluppo di questo primo MacBook pieghevole.