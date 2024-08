Hard disk esterno da 16TB ad un PREZZO assurdo su Amazon

Uno degli hard disk esterni più grandi e capienti in assoluto è in fortissimo sconto su Amazon, gli utenti si ritrovano infatti ad avere la possibilità di acquistare un componente da ben 16TB risparmiando molto più di quanto avrebbero mai immaginato, grazie all’offerta disponibile in questi giorni.

La promozione è applicata sulla variante di casa UnionSine, un hard disk esterno da 16TB da 3,5 pollici, dotato del suo case in plastica con rivestimento opaco e buonissimo trattamento oleofobico, il quale non trattiene per nulla le impronte digitali. Il collegamento al computer, notebook, console o altro prodotto, avviene tramite una porta USB-C 3.2Gen2, così da riuscire a velocizzare al massimo il trasferimento dei dati, risultando perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo, sia esso Windows o MacOS.

Se premete questo link avrete le offerte Amazon in esclusiva ed anche i codici sconto gratis.

Hard disk esterno in sconto su Amazon

Un buon prezzo di vendita per un prodotto comunque molto completo e ricco, uno dei più grandi che effettivamente abbiamo mai visto prima d’ora. Gli utenti possono trovare un listino di oltre 350 euro, con un prezzo più basso recente di 310,59 euro, il quale è stato ridotto del 15%, fino ad arrivare al valore di oggi: solo 264 euro, con garanzia della durata di 24 mesi. Compratelo subito a questo link.

Una vera e propria occasione da non perdere, il disco rigido incluso nella promozione può raggiungere una velocità di lettura e scrittura teorica, dipendentemente dal device a cui si andrà a collegare, di 160 – 286 MB/s, sfruttando giustappunto la porta ad alta velocità USB-C 3.2 Gen2, la quale a sua volta supporta una velocità massima di 10 GB/s. Per migliorare la sicurezza, il cavo è stato recentemente aggiornato con un nucleo di rame spesso ben 28 AWG, riuscendo allo stesso tempo a ridurre il rumore ed evitando che si possa surriscaldare con fori di dissipazione su tre lati.