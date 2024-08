Il BMW Park di Monaco di Baviera, noto come la casa del team di basket FC Bayern, sarà il primo impianto al mondo a integrare un pavimento che funge da gigantesco schermo a LED. La notizia arriva direttamente dal club tedesco, che ha annunciato questa innovativa trasformazione sul sito ufficiale condiviso con il Bayern Monaco Calcio. La novità è frutto di una collaborazione con ASB GlassFloor, leader mondiale nel settore delle pavimentazioni sportive innovative. La partnership, valida fino al 2030, rappresenta un traguardo tecnologico nel mondo dello sport.

L’innovativo pavimento LED del FC Bayern

Il progetto non coinvolge solo l’FC Bayern e ASB GlassFloor, ma anche BMW, il cui impegno ha contribuito in maniera significativa alla realizzazione dell’iniziativa. La casa automobilistica, che ha acquisito i diritti per la denominazione della Westpark Arena, ha reso possibile l’installazione permanente di un pavimento LED in vetro di ben 580 metri quadrati. Il club ha già eseguito l’installazione e avviato le prime sessioni di allenamento sulla nuova superficie, in attesa delle ultime autorizzazioni necessarie per rendere pienamente operativa la struttura. La stagione 2024/25 vedrà quindi l’FCBB giocare in un’arena tecnologicamente avanzata.

Questo innovativo pavimento-schermo non si limiterà a cambiare l’aspetto visivo del campo, ma offrirà un’esperienza completamente nuova agli spettatori. Durante le partite casalinghe, animazioni spettacolari, statistiche di gioco e informazioni in tempo reale verranno visualizzate direttamente sotto i piedi dei giocatori, trasformando ogni momento dell’incontro in un’esperienza immersiva. Inoltre, grazie ai progressi dell’intelligenza artificiale, il sistema permetterà agli analisti di monitorare i movimenti dei giocatori, fornendo suggerimenti tattici e ottimizzando le prestazioni degli atleti.

ASB GlassFloor ha progettato la pavimentazione con un’attenzione particolare alla funzionalità sportiva. La superficie, parzialmente elastica, garantisce la sicurezza dei giocatori, simile al parquet tradizionale, mentre i puntini in ceramica nel vetro assicurano un’aderenza ottimale. Il CEO dell’FC Bayern Basketball, Marko Pesic, ha elogiato la collaborazione con ASB GlassFloor e BMW, sottolineando come questa tecnologia permetterà al pubblico di vivere il basket in modo completamente nuovo. Il BMW Park, insieme al SAP Garden come seconda sede, promette di offrire un’esperienza unica per i fan e di attrarre nuovi eventi grazie al fascino visivo e al potenziale interattivo del suo innovativo pavimento.