Le Beats Studio Pro, a oltre un anno dal loro lancio, ricevono un aggiornamento importante che aggiunge una funzionalità tanto attesa. Con la distribuzione del firmware 2C301, le cuffie ora supportano la condivisione audio, una caratteristica che consente a due persone di ascoltare la stessa musica simultaneamente da un iPhone o iPad. Questo aggiornamento arriva dopo una lunga attesa e risponde a una necessità evidente, considerando che le Beats Studio Pro sono un modello di fascia alta del marchio e la condivisione audio è una funzione che ci si aspetterebbe, anche se non è tra le più sofisticate.

Le Beats Studio Pro si aggiornano e migliorano

Il fatto che le Beats Studio Pro, pur essendo di punta nella gamma di prodotti Beats, non avessero ancora integrato questa funzione, ha suscitato qualche perplessità. Le cuffie non sono dotate di un chip Apple specifico, ma di una soluzione personalizzata Beats che facilita la connessione anche con dispositivi Android. Tuttavia, questa configurazione non consente il passaggio automatico della connessione tra vari dispositivi, limitando la loro funzionalità in contesti multi-dispositivo.

L’aggiornamento, disponibile via OTA (over-the-air), verrà installato automaticamente quando le cuffie saranno in carica e vicine a un iPhone, iPad o Mac associati e connessi a Internet. Gli utenti Android, invece, dovranno scaricare e installare l’aggiornamento tramite l’app Beats, mantenendo le cuffie in fase di ricarica durante il processo.

Questo miglioramento non solo colma una lacuna nella gamma di funzionalità delle Beats Studio Pro, ma risponde anche a una delle richieste più comuni degli utenti, rafforzando la posizione delle cuffie nel mercato delle opzioni audio di alta qualità. Con la nuova capacità di condividere l’audio, le Beats Studio Pro diventano più competitive, offrendo una caratteristica che, sebbene di base, è fondamentale per un’esperienza d’uso condivisa. Questo aggiornamento rappresenta un passo significativo nel migliorare la versatilità e l’attrattiva delle cuffie nel panorama delle tecnologie audio premium.