A quanto pare, Samsung non è intenzione di tralasciare proprio nessuno nella sua corsa al mercato e nella vendita di smartphone, dopo aver gestito finemente la fascia top di gamma del proprio mercato ha deciso di puntare alla fascia bassa, che come prevedibile, annovera una moltitudine di utenti.

Se in passato il suo smartphone Samsung Galaxy A15 è diventato un vero e proprio Best Seller ora è arrivato il momento del passaggio del testimone che andrà nelle mani di Samsung Galaxy A16 5G, smartphone di fascia bassa in arrivo in queste settimane, pronto a scuotere una fascia del mercato che da sempre è ricca di tantissimi utenti che vogliono entrare nell’ecosistema dell’azienda coreana senza spendere una cifra esagerata.

Lo smartphone infatti sta ricevendo le prime certificazioni per entrare nei vari mercati mondiali e grazie a queste ultime sono emersi alcuni dettagli tra cui la capacità della batteria che sarà di 4860 mAh.

Due varianti in base al mercato

La certificazione 3C rivela che ci saranno due versioni distinte che vedranno al presenza di una CPU diversa a seconda del mercato di distribuzione preso in esame, nello specifico parliamo dell’Exynos 1330 5G di Samsung per Asia e Africa e del Dimensity 6300 di MediaTek destinato alle regioni restanti, tutto ciò sebbene possa sembrare paradossale si traduce in una differenza prestazione non troppo esagerata ma comunque evidente, abbiamo infatti che il Galaxy A16 con chip Exynos 5G su geekbench ha totalizzato 967 punti nel test single-core e 1.971 punti nel test multi-core, mentre il modello Dimensity ha totalizzato rispettivamente 514 e 1.464 punti negli stessi test.

Non si sa quando arriveranno le due varianti sul mercato, ciò che è certo è che la certificazione è sinonimo di un lancio imminente che non dovrebbe tardare oltre se non un massimo di qualche settimana, smaltito il lancio di Galaxy A06 sicuramente Samsung ora si occuperà di Galaxy A16 5G.