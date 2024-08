1Mobile lancia un’interessante promozione per tutti i nuovi clienti che desiderano passare al proprio servizio. Stiamo parlando dell’offerta “Speed 5G 120”. Questa include 120GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati per chiamate verso numeri nazionali e 50 SMS. Il tutto al costo di 7,90€ al mese. La promozione è particolarmente vantaggiosa per coloro che decidono di mantenere il proprio numero con la portabilità. Poiché il primo mese è gratuito. Tale soluzione resterà valida fino al 31 agosto 2024 e si rinnova automaticamente ogni mese.

1Mobile: condizioni e dettagli dell’offerta, cosa sapere prima di attivarla

Per quanto riguarda i costi iniziali, è previsto un contributo di attivazione pari a 5€ per chi effettua la portabilità da un altro operatore e 7€ per chi opta per una nuova SIM. Tuttavia, è bene ricordare che il traffico dati non utilizzato entro la fine del mese non sarà cumulabile per quello successivo. Una caratteristica comune a molte soluzioni simili. In più, è anche importante sottolineare che la navigazione in 5G è garantita solo se vengono soddisfatti determinati requisiti tecnici. In caso contrario, la connessione sarà disponibile in 4G.

La promo Speed5G 120 è particolarmente interessante soprattutto per coloro che necessitano di un ampio pacchetto di dati. Anche se ci sono alcune condizioni che i clienti devono considerare. Ad esempio, se il credito sulla SIM non è sufficiente per coprire il costo del rinnovo, l’offerta sarà sospesa fino a quando non verrà effettuata una ricarica adeguata. Se la sospensione dura per due scadenze consecutive, potrebbe essere definitivamente disattivata.

Un altro aspetto importante riguarda la trasferibilità del numero. Ovvero se il passaggio ad 1Mobile non viene completato entro il primo rinnovo il costo del primo mese gratuito sarà addebitato. Inoltre, una volta superata la soglia di 120 GB, è possibile continuare a navigare al costo di 0,50€ ogni 100MB. Per ulteriori chiarimenti vi consigliamo di visitare il sito web ufficiale del gestore.