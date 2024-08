WhatsApp, la popolare applicazione di messaggistica, è pronta a rivoluzionare la sua esperienza d’uso. In che modo? Con un importante aggiornamento dedicato alla personalizzazione delle chat. Con il recente rilascio della versione beta 2.24.17.19 su Android, è stata introdotta una nuova sezione nelle impostazioni. Quest’ultima consentirà di modificare visivamente le proprie conversazioni in modo più approfondito rispetto al passato.

WhatsApp: differenze e novità rispetto alla concorrenza

Fino ad oggi, la scelta dell’aspetto delle chat su si limitava all’opzione tra la modalità chiara e quella scura. Ma, grazie a questo aggiornamento, sarà possibile andare ben oltre. Come rivelato dal portale WABetaInfo, gli utenti potranno presto cambiare non solo lo sfondo delle conversazioni, ma anche il colore delle “bolle” dei messaggi. Questa novità rende WhatsApp molto più simile a Telegram. La nota applicazione concorrente che offre da tempo funzioni di personalizzazione avanzate. Secondo alcune indiscrezioni trapelate online, in una fase iniziale, si avrà la possibilità di scegliere tra dieci temi diversi.

Questa funzionalità però non è completamente nuova. Poiché era già stata testata alcuni mesi fa nella versione beta per iOS. Grazie a cui molti utenti hanno avuto l’opportunità di esplorare in anteprima le diverse opzioni cromatiche per le loro chat. Tuttavia, la differenza sostanziale rispetto ad altre piattaforme, come Messenger o Instagram, è che su WhatsApp la personalizzazione sarà visibile solo a chi effettua le modifiche. In altre parole, il destinatario delle conversazioni non vedrà i cambiamenti apportati dalla persona con cui sta chattando.

Una volta che l’aggiornamento sarà disponibile per tutti, si avrà così la possibilità di scegliere lo stile che più ci rappresenta. Ma anche di impostarlo come predefinito per ogni singola chat. Tutto ciò rappresenta un passo avanti molto importante per la rinomata piattaforma di messaggistica istantanea. La quale intende offrire un ventaglio più ampio di opzioni fra cui scegliere. Una strategia che le consente di distinguersi ulteriormente dalla concorrenza e di soddisfare le richieste dei più creativi.