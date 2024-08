Un elemento che è sempre stato particolarmente a cuore a ‎WhatsApp è senza alcun dubbio la privacy dei suoi utenti, la nota piattaforma di messaggi usciti tiene molto a tutelare questo elemento così come la sicurezza di tutti gli utilizzatori della sua applicazione per la messaggistica istantanea, ecco perché il team di sviluppo lavora costantemente per introdurre nuovi aggiornamenti in grado di migliorare questo fattore in modo importante.

Il team di sviluppo dietro WhatsApp lavora incessantemente per poter introdurre nuovi aggiornamenti ogni mese e questa volta ha pensato bene di lavorare proprio per la privacy dei suoi utenti, nell’ultima beta di WhatsApp sono infatti emersi i primi dettagli inerenti l’arrivo di una funzionalità molto simile a quella presente all’interno del concorrente Telegram la quale consentirà una migliore tutela della privacy e nel dettaglio del numero di telefono degli utenti, scopriamo di cosa si tratta.

Username e PIN

Le nuove funzionalità in arrivo trapelate dall’ultima beta riguardano i primis l’arrivo degli username, in futuro per contattare un utente non sarà più necessario avere a disposizione il suo numero di telefono ma basterà condividere l’username con il quale l’utente si registrerà su WhatsApp, ciò consentirà di non condividere il proprio numero con gli utenti indesiderati tutelandone per l’appunto la privacy, come se non bastasse arriverà anche la funzione dedicata al Pin, gli utenti potranno impostare un Pin di quattro cifre che verrà richiesto a un utente quando quest’ultimo cercherà di mettersi in comunicazione per la prima volta con un altro utente, questo Pin sarà richiesto solo agli utenti con i quali non abbiamo scambiato conversazioni, quelli con i quali parliamo di più, invece non riceveranno nessun tipo di richiesta.

Come potete intuire, si tratta di due funzionalità pensate per ridurre al minimo i messaggi indesiderati da parte di account a noi sconosciuti e magari potenzialmente pericolosi, non si sa bene quando arriverà a livello globale tutto ciò, quello che è sicuro è che i test sono iniziati.