Nel corso dei prossimi giorni tornerà nuovamente disponibile all’attivazione una delle super offerte dell’operatore telefonico virtuale CoopVoce. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 200. Quest’ultima sarà attivabile da tutti i nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali ma non solo. Anche questa volta, l’offerta sarà proposta con una sorpresa.

CoopVoce Evo 200 sta per tornare con primo mese gratis

A partire dal 5 settembre tornerà disponibile all’attivazione una delle super offerte dell’operatore telefonico virtuale CoopVoce. Come già avvenuto in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 200. Quest’ultima sarà disponibile per tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Per chi attiverà l’offerta in questione dal 5 settembre al 2 ottobre, il costo del rinnovo dell’offerta sarà proposto ad un prezzo scontato di 7,90 euro al mese anziché 9,90 euro. Le sorprese rese disponibili dall’operatore non finiscono qui. Anche questa volta, infatti, l’operatore virtuale ha deciso di offrire il costo di attivazione e di offrire gratuitamente anche il costo del primo mese.

Un’occasione come sempre unica per passare all’operatore telefonico virtuale CoopVoce. Ricordiamo che l’offerta CoopVoce Evo 200, in particolare, include ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G su rete TIM, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 sms verso tutti i numeri. Per chi volesse spendere anche meno, ricordiamo che sul sito ufficiale dell’operatore CoopVoce sono disponibili anche altre offerte interessanti.

Una di queste offerte è senz’altro quella denominata CoopVoce Evo 50. Quest’ultima un costo per il rinnovo mensile di soli 5,90 euro. Nonostante questo, l’offerta arriva comunque ad includere fino a 50 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 1000 sms da inviare verso tutti i numeri.