Redmi Pad SE 8.7 sbarca in Europa, specifiche e prezzi

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Xiaomi ha presentato in veste ufficiale in Europa un nuovo tablet low cost.

Il produttore tech Xiaomi ha da poco aggiunto un nuovo tablet a marchio Redmi. Ci stiamo riferendo al nuovo Redmi Pad SE 8.7. Si tratta di un nuovo tablet low cost compatto e al momento sarà disponibile all’acquisto sia in versione con connettività LTE sia in versione con supporto alla connettività wifi. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xiaomi annuncia ufficialmente sul mercato il nuovo Redmi Pad SE 8.7

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Xiaomi ha presentato in veste ufficiale in Europa un nuovo tablet low cost. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Redmi Pad SE 8.7. Rispetto ad altri dispositivi di questa fascia, il nuovo tablet dell’azienda risulta più compatto, con un display con una diagonale pari a 8.7 pollici. Ci troviamo di fronte ad un pannello con tecnologia IPS LCD e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz e con una luminosità massima pari a 600 nits.

Dal punto di vista prestazionale, a bordo del nuovo device troviamo un processore di casa MediaTek. Si tratta nello specifico del soc MediaTek Helio G85, con tagli di memoria che comprendono fino a 4 GB di RAM e fino a 64 GB oppure 128 GB. Per ogni evenienza, sarà comunque espandere ulteriormente la memoria tramite scheda microsd. Il tablet di casa Xiaomi può inoltre contare sulla presenza di una batteria con una capienza di 6650 mah con supporto alla ricarica rapida da 18W. Il software installato a bordo è invece Android 14 con l’interfaccia utente personalizzata da Xiaomi, la HyperOS.

Prezzi e disponibilità

Come già detto in apertura, il nuovo tablet Redmi Pad SE 8.7 sarà distribuito in Euoroa sia in versione 4G sia in versione Wi-Fi. I prezzi partiranno da circa 150 euro per la versione wifi e circa 180 euro per ma versione con supporto alla connettività LTE. Saranno poi disponibili diverse colorazioni, fra cui Graphite Gray, Aurora Green e Sky Blue.