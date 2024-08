Huawei si prepara a rivoluzionare il mercato degli smartphone pieghevoli. Ciò con il lancio del suo attesissimo dispositivo tri-fold, previsto per settembre 2024. Il nuovo modello è stato avvistato di recente nelle mani di Richard Yu, CEO della divisione Consumer Business Group. Così da confermare le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. Il dispositivo sfoggia un ampio display da circa 10 pollici, che si piega in tre livelli grazie a un innovativo sistema a doppia cerniera. Questa caratteristica permette di piegare il display sia verso l’interno che verso l’esterno. Offrendo una flessibilità d’uso senza precedenti.

Il Tri-Fold di Huawei precede il lancio della serie Mate 70

L’azienda cinese ha puntato molto su questo prodotto. Nonostante le difficoltà riscontrate durante la fase di sviluppo. In particolare, Huawei ha dovuto affrontare problemi legati alla gestione delle temperature e all’ottimizzazione del software. Due aspetti critici per garantire un’esperienza d’uso fluida e sicura. Il design è particolarmente sottile. Necessario per mantenere le dimensioni del dispositivo compatte quando è chiuso. Infatti è stato ridotto lo spazio disponibile per la dissipazione del calore. Obbligando gli ingegneri a trovare soluzioni innovative per evitare surriscaldamenti. Nonostante queste sfide, il nuovo pieghevole avrebbe superato con successo diversi test di resistenza. Segno che Huawei è vicina alla commercializzazione del prodotto.

Secondo fonti vicine all’azienda, il tri-fold potrebbe arrivare sul mercato prima della nuova serie Mate 70, attesa entro la fine dell’anno. Questo suggerisce che il marchio intende anticipare i concorrenti e posizionarsi come leader nel settore degli smartphone pieghevoli. Il processore scelto per il dispositivo dovrebbe essere un Kirin della serie 9000. Una soluzione che garantisce elevate prestazioni.

Insomma l’attesa per il nuovo tri-fold è alta. Soprattutto considerando che Huawei è uno dei principali attori nel mercato dei dispositivi pieghevoli, insieme a Samsung. Il suo prezzo potrebbe però rappresentare un ostacolo per molti. Si parla infatti di cifre che potrebbero superare i 3.000. Un investimento davvero molto alto che solo pochi utenti saranno disposti a sostenere. Nonostante ciò, Huawei sembra fiduciosa nel successo del suo nuovo gioiello tecnologico. Puntando a offrire un’esperienza utente paragonabile a quella di un PC portatile, ma con la praticità di uno smartphone.