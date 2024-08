Fino al 5 settembre 2024, TIM, Vodafone, WindTre e Iliad offrono ai loro clienti l’opportunità di ottenere in omaggio un Galaxy Tab S9 FE o un GalaxyBook 4. Tutto ciò con l’acquisto di specifici modelli di smartphone Samsung. Tali promo sono accessibili a tutti i maggiorenni residenti nell’Unione Europea ed includono i modelli GalaxyS24, S24+, S24Ultra, GalaxyZ Flip 6 e GalaxyZ Fold6. Esse sono disponibili sia nei negozi fisici degli operatori sia online, e sono incluse anche nei punti vendita di Samsung. Con l’acquisto di GalaxyS24, S24+ o ZFlip6, si riceverà in omaggio un GalaxyTab S9 FE WiFi, valutato 549€. Mentre con un S24Ultra, un ZFold6 o un TabS9Ultra, il bonus è un GalaxyBook 4, del valore di 699€.

WindTre: dettagli e prezzi delle rate

Per quanto riguarda i piani di rateizzazione, ciascun operatore presenta opzioni diverse. TIM propone l’acquisto degli smartphone con finanziamento TIMFin a partire da 25€ al mese per il Galaxy S24. Mentre fino a 55€ al mese per il GalaxyZ Fold6, con rate di 30 mesi. WindTre, invece, con il suo piano Telefono Incluso, offre il GalaxyS24 a 21,99€ e il GalaxyZFold6 a 50€ al mese, sempre per 30 mesi. Vodafone, tramite il servizio TelefonoNo Problem, propone rate mensili di 25,99€, distribuite per 24 mensilità. Infine, Iliad consente l’acquisto degli smartphone con rate mensili attraverso finanziamenti Findomestic, anche in questo caso con diverse disposizioni rateali. Insomma tutte queste promozioni rappresentano davvero un’opportunità interessante per chi desidera cambiare il proprio cellulare ed ottenere in omaggio un dispositivo aggiuntivo senza costi extra. Ovviamente a condizione di rispettare tutti i termini e le condizioni previsti dalle offerte. Si tratta di promozioni valide ancora per un periodo di tempo limitato, in particolare per questa stagione estiva. Non sappiamo ancora quindi per quanto tempo dureranno. Ad ogni modo, se desiderate ricevere maggiori informazioni a riguardo, vi consigliamo di consultare il sito web di ciascun operatore telefonico indicato. Ancora meglio recarsi presso il negozio di vendita autorizzato, presso cui potete ricevere assistenza diretta e valutare personalmente tutti i prodotti disponibili.