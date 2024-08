WhatsApp: sempre più privacy con una nuova funzione

Quanto teniamo alla nostra privacy? Diremmo molto ed è per questo che molte app cercano di dare sempre la massima sicurezza possibile alla propria utenza. WhatsApp sta adesso lavorando a una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di creare un nome utente unico proprio per tale ragione. In questo modo dona un’opzione diversa per condividere i propri contatti senza però dover rivelare il numero di telefono. La novità, ispirata a quanto già presente su Telegram e la cosa non ci sorprende. WhatsApp e Telegram ormai si scopiazzano a vicenda da anni. La nuova opzione è quindi un’importante evoluzione necessaria per garantire maggiore privacy agli iscritti alla piattaforma di messaggistica che tanto usiamo.

In realtà già qualche mese fa erano emerse tracce di questa funzionalità. Ora la versione 2.24.18.2 della beta per Android ha confermato che WhatsApp è in fase di sviluppo avanzato per quanto riguarda l’integrazione degli username. Gli utenti potranno scegliere un nome univoco da associare al proprio account, il che permetterà di avviare nuove conversazioni semplicemente condividendo lo username. Il proprio numero di telefono sarà così al sicuro e nessuno potrà accedervi senza il nostro consenso.

PIN per le chat su WhatsApp e privacy aumentata

Chi già conosce il numero di telefono di un utente potrà continuare a visualizzarlo e a utilizzarlo come prima. La possibilità di condividere solo uno username è tuttavia un miglioramento per chi desidera tutelare la propria privacy in determinate circostanze. WhatsApp sta anche introducendo anche un sistema di protezione aggiuntivo tramite PIN. Questa funzione permetterà agli utenti di associare un codice a quattro cifre al proprio username che solo loro conoscono. Il PIN sarà richiesto solo ai nuovi contatti che tenteranno di avviare una chat, proteggendo così da potenziali messaggi su WhatsApp indesiderati e da continui SPAM fastidiosi. A quanto pare ad ora sia la funzionalità degli username che il supporto PIN sono in fase di sviluppo e non sono ancora accessibili nemmeno agli utenti del programma beta. Pare però che presto queste novità saranno disponibili in uno dei prossimi aggiornamenti di WhatsApp.