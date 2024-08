WhatsApp sta introducendo una serie di interventi per tutelare i suoi utenti e la loro privacy. Tali interventi risultano provvidenziali soprattutto considerando che di recente sono molti i messaggi di SPAM che riescono a trapelare sulla piattaforma di messaggi per trarre in inganno i fruitori dell’app. Uno degli ultimi interventi in arrivo riguarda l’introduzione di username e pin per accedere a WhatsApp. Ciò permettere agli utenti di avere una modalità di condivisione che non richiede il numero di telefono. Un’opzione già usata da Telegram e che promette un maggior livello di privacy e di sicurezza.

Al momento le funzionalità in questione sono ancora in fase di sviluppo. Per tale motivo non sono accessibili nemmeno nella versione beta della piattaforma. Dunque, bisogna attendere che WhatsApp decida di rilasciare le nuove opzioni con uno dei prossimi aggiornamenti. Ma in cosa consistono nel dettaglio le nuove funzioni?

WhatsApp: PIN ed username intervengono per la privacy

Alcuni esperti hanno notato la presenza di tale opzioni nella Beta per Android della piattaforma. Si tratta della versione 2.24.18.2 e sembra confermare la presenza di tale nuova modalità. Tutti gli utenti WhatsApp avranno modo di scegliere un nome univoco. Quest’ultimo verrà associato al singolo account. Il sistema permette agli utenti di aggiungere nuovi contatti. Ciò senza condividere ulteriori informazioni.

Chi possiede già il numero di un altro utente continuerà a vederlo in modo tradizionale. Mentre l’username potrà essere condiviso per avviare nuove conversazioni. A tale opzione, WhatsApp aggiunge anche una nuova possibilità. Quest’ultima garantisce un ulteriore livello di privacy. Si tratta di un nuovo supporto con PIN. Quest’ultimo viene associato ai nuovi username e lavorerà per evitare l’arrivo di messaggi SPAM indesiderati.

Tutti gli utenti possono scegliere un codice composto da quattro cifre e verrà chiesto a coloro che interagiscono per la prima volta e a tutti i contatti che non vengono considerati frequenti. Con suddetta modalità, WhatsApp interviene per impedire ai contatti indesiderati di avviare una nuova chat. In questo modo gli utenti potranno avere un maggiore controllo sulla piattaforma e su coloro che possono contattarli.