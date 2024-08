Dal febbraio scorso, WhatsApp ha introdotto una funzione che permette di bloccare le notifiche da numeri sconosciuti, una misura che ha aiutato molti utenti a gestire meglio le comunicazioni indesiderate. Tuttavia, l’azienda sta per lanciare un aggiornamento che potrebbe ulteriormente migliorare la protezione degli utenti. Secondo WABetaInfo, la versione beta 2.24.17.24 di WhatsApp per Android include una nuova opzione che consente di bloccare direttamente la ricezione di messaggi da contatti non salvati nella rubrica.

Una nuova funzione di blocco messaggi da sconosciuti

Questa innovativa funzione, che si trova nelle impostazioni della privacy sotto la sezione “Avanzate“, introduce un meccanismo di filtraggio più rigoroso. Gli utenti potranno attivare un interruttore che impedisce ai numeri sconosciuti di inviare messaggi, migliorando così la gestione dello spam e delle comunicazioni non richieste. Questa novità si aggiunge alle opzioni esistenti, come la protezione dell’indirizzo IP durante le chiamate e la disabilitazione dell’anteprima dei link nei messaggi, già implementate per garantire una maggiore sicurezza e privacy.

Un elemento importante di questa funzione è che non blocca automaticamente tutti i messaggi da numeri non salvati, ma interviene solo se si supera una certa soglia di volume. Questo significa che i messaggi da contatti potenzialmente legittimi, che non sono ancora stati aggiunti alla rubrica, non verranno bloccati erroneamente. Questo approccio bilancia la protezione contro lo spam con la necessità di non escludere comunicazioni importanti.

WhatsApp ha già in uso sistemi che identificano automaticamente gli account sospetti, ma l’aggiunta di questa nuova funzionalità rappresenta un ulteriore passo avanti nel garantire un’esperienza utente più sicura e meno invasa da messaggi indesiderati. La funzione è ancora in fase di sviluppo e non è chiaro quando sarà disponibile nella versione stabile dell’app.

Questa nuova misura sottolinea l’impegno di WhatsApp nel migliorare continuamente la protezione della privacy dei suoi utenti. Con questo aggiornamento, l’app mira a offrire un ambiente di comunicazione più sicuro e controllato, rispondendo così alle crescenti preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla gestione delle comunicazioni digitali.