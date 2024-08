Apple continua a diversificare la sua catena di produzione, spostando una parte rilevante della realizzazione degli iPhone 16 Pro e Pro Max in India. Questo sviluppo segna una tappa importante per la casa di Cupertino. La quale, per la prima volta in assoluto, affida la produzione di uno dei suoi modelli di punta a un impianto situato nel subcontinente indiano. La notizia è stata riportata da Bloomberg. Per poi essere confermata da fonti anonime. Essa rappresenta un’evoluzione notevole nel modo in cui la società gestisce il suo processo di assemblaggio, in genere dominato dalla Cina.

Apple: un passo storico verso l’ autonomia produttiva

Foxconn, il partner storico di Apple, è presente in India già da diversi anni. Nel corso del tempo ha maturato un’esperienza notevole nella realizzazione di modelli meno complessi. Come ad esempio l’iPhone SE e le versioni non Pro delle generazioni passate. L’espansione della produzione agli iPhone16Pro riflette la crescente competenza dei lavoratori indiani. Ma anche e soprattutto una strategia mirata di Apple per ridurre la dipendenza dalle fabbriche cinesi, in un contesto politico mondiale sempre più incerto. Il piano dell’ azienda prevede un aumento della produzione indiana. La quale dovrebbe passare dal 14% del 2023 a un ambizioso 25% entro la fine del 2024.

Questa mossa è dunque parte di un piano strategico più ampio, che mira a ridurre i rischi associati alla concentrazione della produzione in un unico paese. Infatti, negli ultimi anni, come già detto, la Cina è stata il cuore dell’assemblaggio di iPhone. Ma l’instabilità e le tensioni economiche tra Pechino e Washington hanno spinto la società a cercare alternative. L’India, con una forza lavoro in espansione e un mercato in crescita, si è dimostrata quindi una scelta naturale per questo cambiamento.

Nonostante l’importante passo avanti, la transizione però non sarà immediata. Per il 2025, si prevede che la produzione degli iPhone17Pro continuerà a essere concentrata nel continente cinese, mentre l’India sarà responsabile solo per i modelli non Pro. in tutto ciò, il modello 16 è atteso per il lancio a metà settembre. Il 10 settembre sarà probabilmente la data di presentazione ufficiale.