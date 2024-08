WhatsApp, uno dei leader nella messaggistica istantanea, ha annunciato un’importante evoluzione nella sua versione beta. Con l’aggiornamento 2.24.17.19, l’app introduce nuove e interessanti opzioni di personalizzazione delle chat. Versione attualmente disponibile tramite il Google Play Beta Program per gli utenti Android. Questa novità segna un passo avanti molto importante nel miglioramento dell’esperienza d’uso. In quanto offre una maggiore libertà nella configurazione dell’interfaccia di chat. Gli utenti infatti potranno scegliere tra oltre dieci temi predefiniti. Così che possano personalizzare l’aspetto delle conversazioni secondo i propri gusti. Ogni tema applicato sarà visibile in tutte le chat della piattaforma. In modo da garantire una coerenza visiva che arricchisce l’esperienza complessiva.

WhatsApp: impatto e tempistiche del nuovo aggiornamento, cosa aspettarsi

Tale innovazione si distingue per la sua capacità di trasformare l’aspetto delle conversazioni in maniera dinamica e personalizzata. Dopo aver selezionato un tema, potrete vedere automaticamente applicati anche i nuovi colori ai fumetti e uno sfondo predefinito. Senza dover configurare ogni elemento singolarmente. Questa funzionalità consente un’ulteriore personalizzazione visiva che rispecchia le preferenze individuali. WhatsApp mantiene queste modifiche esclusivamente personali. A differenza di altre piattaforme social come Instagram, dove il tema delle chat può essere condiviso tra le persone. In questo modo, ogni utente può creare un ambiente di chat unico senza influire sull’aspetto delle conversazioni degli altri.

Il cambiamento non si limita per alla mera estetica. La possibilità di personalizzare il colore dei fumetti e di scegliere tra diversi sfondi rappresenta un tentativo dell’ app di rendere l’esperienza di chat più coinvolgente. Ma soprattutto anche più personale. È importante notare però che, al momento, queste novità, come detto all’ inizio, sono accessibili solo nella versione beta dell’applicazione. Dunque è disponibile solo per coloro che hanno aderito al programma di test. Non è ancora chiaro quando queste nuove funzionalità saranno incluse nella versione stabile. Bisognerà quindi pazientare, almeno fino a quando Meta non rilascerà ufficialmente tale aggiornamento