Oggi vi parliamo di uno dei titoli videoludici più attesi del momento, Broken Sword – Il Segreto dei Templari: Reforged, il gioco della casa di produzione Revolution Software ha finalmente una data d’uscita. L’edizione rimasterizzata del primo capitolo della storica serie di punta arriverà il prossimo 19 settembre su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X e S, Xbox One e dispositivi iOS ed Android.

Hanno rilasciato l’annuncio in questione grazie al nuovo trailer del gioco stesso, quest’ultimo ci presenta le caratteristiche della nuova riedizione, soffermandosi su alcune delle scene più iconiche, quelle che hanno reso indimenticabile l’avventura di George Stobbart.

Veniamo a sapere che questa versione rimasterizzata ripropone il primo storico capitolo di Broken Sword in una veste completamente nuova, grazie alla presenza di sfondi ridisegnati in 4K, ovviamente non mancano inedite animazioni e moltissimi miglioramenti da qualsiasi punto di vista, anche quelli relativi al comparto audio.

Perchè dovreste giocare il nuovo gioco della saga di Broken Sword

Secondo noi questa uscita è un’ottima occasione, sia per chi ha già giocato la vecchia versione, ma soprattutto per chi è nuovo alla saga vista la bellezza della sua storia e del gameplay. Utile a scoprire o riscoprire una delle avventure grafiche che ha fatto la storia dei videogiochi, insieme ad altri grandi classici del calibro di The Secret of Monkey Island e Grim Fandango.

Nessuna notizia di rilevanza, per quanto riguarda il periodo di rilascio del nuovissimo capitolo della serie attualmente in sviluppo e annunciato lo scorso anno Broken Sword – Parzival’s Stone. Probabilmente inizieremo a conoscere qualche dettaglio dopo il lancio dell’edizione rimasterizzata.

Infine vi invitiamo a leggere un nostro articolo su delle console più attese degli ultimi tempi, la nuova in arrivo da parte di Nintendo, parliamo della Nintendo Switch 2 che raccoglierà l’eredità del primo modello, modello che come abbiamo già detto sarà compatibile anche con il nuovo Broken Sword. La Switch 2 introdurrà alcune novità sostanziali, purtroppo però, per colpa di alcuni problemi, arriverà in secondo momento rispetto ai piani iniziali.