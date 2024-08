Con il lancio delle nuove cuffie Buds Pro 3, OnePlus mantiene la parola data presentando sul mercato auricolari wireless che sembrano promettere un’esperienza unica nel suo genere. I nuovi dispositivi, disponibili dal 20 agosto, vengono venduti al costo di 199 euro. E non è tutto. In vista del nuovo lancio OnePlus offre ai suoi utenti uno sconto di 20euro. Inoltre, è previsto il rilascio, in omaggio, di un paio di OnePlus Buds Pro 2 se si procede con l’acquisto, tramite il sito web ufficiale del marchio, dal 20 agosto al 20 settembre.

OnePlus Buds Pro 3: le principali caratteristiche

I nuovi auricolari presentano l’opzione relativa alla cancellazione del rumore adattiva. La ANC, in tal caso, può raggiungere il 50dB. Le nuove cuffie OnePlus fa riferimento all’ambiente che ci circonda ed offre un’efficienza superiore con la regolazione dei rumori circostanti. Ciò permette di ottenere un ascolto più ottimale. Il tutto garantendo una maggiore efficienza energetica.

Per permettere agli utenti di usufruire di un’esperienza all’avanguardia OnePlus mette a disposizione l’audio spaziale di Google. Ciò significa che indossando le cuffie si può ottenere un’esperienza maggiormente immersiva. Inoltre, una delle caratteristiche principali dei nuovi auricolari è l’autonomia. Con i nuovi OnePlus Buds Pro 3 si assicura fino a 43 ore di utilizzo ogni qualvolta si ricarica completamente il dispositivo. Dunque, una carica rapida dalla durata di 10 minuti permette di ottenere cinque ore continue di ascolto.

Per quanto riguarda la connettività, gli auricolari sono caratterizzati dalla presenza di Google Fast Pair e dalla tecnologia Bluetooth 5.4. Funzioni che permettono agli utenti di ottenere una connessione stabile e compatibile con un numero elevato di dispositivi. Son inoltre disponibili doppi driver e doppi convertitoti digitale-analogico (DAC), quest’ultimi presenti in ogni auricolare.

Per il design, le nuove Buds Pro 3 di OnePlus sono state presentate sul mercato con due colorazioni. Si tratta di Lunar Radiance e Midnight Opus. La custodia esterna, invece, è stata ridisegnata. Ha un aspetto innovativo con il rivestimento in finta pelle.