Amazfit Balance rappresenta il miglior compromesso a cui gli utenti possono addurre nel momento in cui fossero effettivamente interessati all’acquisto di uno smartwatch relativamente economico, ma comunque in grado di includere al proprio interno tutte le specifiche tecniche e le funzionalità che gli utenti potrebbero desiderare.

Il modello in questione viene proposto su Amazon nella variante con una diagonale da 46 millimetri, ciò limita in parte le possibilità d’acquisto, proprio perché essendo così grande, è un dispositivo più adatto a chi ha un polso abbastanza grande, come il pubblico maschile o similare. Ciò non limita comunque le ottime funzionalità che gli utenti possono fruire: monitoraggio della salute, del sonno, chip NFC integrato, chip GPS per registrare le attività sportive ed i percorsi senza l’ausilio dello smartphone, oltre appunto a 150 attività differenti tra cui poter scegliere.

Premete questo link e collegatevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, così avrete i codici sconto gratis in esclusiva assoluta.

Amazfit Balance: la promozione più attesa di Amazon

Il prodotto di cui vi stiamo parlando nell’articolo, l’Amazfit Balance, può essere acquistato su Amazon a soli 209 euro al posto di 249 euro, un prezzo comunque più che abbordabile per la maggior parte degli utenti che è alla ricerca di uno smartwatch completo e ricchissimo di funzionalità. Per effettuare l’ordine vi dovete collegare subito qui.

Lo smartwatch può facilmente essere utilizzato con qualsiasi smartphone, sia esso con sistema operativo iOS o Android, senza vincoli o differenze particolari da segnalare. Le notifiche vengono perfettamente ricevute al polso, ed è possibile anche gestire le chiamate, rispondendo o silenziandole, con la pressione di un singolo pulsante. Il design è leggermente diverso da ciò che siamo solitamente abituati a vedere, la cassa è circolare, con una piccola rotellina nella parte superiore, ed un pulsante inferiore, entrambi sul lato destro, il cui utilizzo può essere personalizzato direttamente dal consumatore.