Manca sempre meno al lancio delle OnePlus Buds Pro 3. A tal proposito, l’azienda ha confermato una nuova partnership con Dynaudio. Da tempo circolavano voci a riguardo, soprattutto considerando i precedenti con i OnePlus Buds Pro 2. Dynaudio è una società della Danimarca rinnovata per fornire tecnologie audio altamente all’avanguardia. Quest’ultime, infatti, vengono utilizzate anche in studi di registrazione, come gli AIR Studios a Londra.

Tale collaborazione promette di raggiungere livelli altissimi anche per i nuovi dispositivi presto in arrivo sul mercato.

Nuova partnership in arrivo con i nuovi auricolari OnePlus

Dynaudio è una delle aziende tech più note nel settore. Per questo motivo gli appassionati si sono dichiarati entusiasti per l’accaduto.

Riguardo alla partnership gli ingegneri Dynaudio per le OnePlus Buds Pro 3 hanno ottimizzato il profilo sonoro dei dispositivi. In tal modo sarà possibile offrire un’esperienza audio unica e di alta qualità.

Nel dettaglio, gli utenti potranno selezionare un equalizzatore audio Dynaudio preimpostato. Un dettaglio che permetterà di accedere ad un’esperienza audio coinvolgente e autentica.

Le prestazioni audio sono solo una delle novità in arrivo per le OnePlus Buds Pro 3. Secondo le prime indiscrezioni anche il design risulta completamente rivoluzionato. La custodia per la ricarica, invece, arriva con un nuovo orientamento verticale. Mentre la struttura è stata resa più arrotondata.

L’obbiettivo di tali modifiche è di offrire un’esperienza su ogni livello.

Infine, gli auricolari vengono presentati con finitura bicolore. Sono due le opzioni disponibili per il mercato mondiale. Si tratta di Midnight Opus e Lunar Radiance.

Il rilascio ufficiale delle OnePlus Buds Pro 3 è atteso nei prossimi giorni, il 20 agosto. Con il lancio sempre più vicino non resta che attendere ulteriori rivelazione presentate in rete prima dell’arrivo dei dispositivi. Nel frattempo, l’annuncio della nuova partnership ha acceso ulteriormente l’interesse degli utenti curiosi di conoscere di più sui nuovi auricolari e le nuove funzioni offerte dall’azienda.