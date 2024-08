La terza generazione dell’Audi Q3 si prepara a fare il suo debutto nel 2024. A tal proposito le recenti foto spia del prototipo, immortalato durante i test su strada in Germania, offrono un’anticipazione delle sue principali novità. Nonostante le pesanti camuffature, emergono già alcuni dettagli che indicano un notevole aggiornamento del design. La parte frontale del veicolo è stata ridisegnata. È prevista una griglia che ora ospita il logo Audi al centro e gruppi ottici disposti su due livelli. Elementi che conferiscono al crossover un aspetto più aggressivo e dinamico. Nella parte posteriore, una barra luminosa a LED attraversa l’intero portellone, richiamando lo stile della Q4 e-tron. La silhouette del nuovo modello presenta una linea di cintura più alta e imponente. La quale dona alla vettura un aspetto robusto e massiccio

Audi Q3: motorizzazioni ibride e piattaforma condivisa con la Cupra Terramar

Anche se le immagini trapelate non offrono una visuale degli interni, è lecito aspettarsi un importante aggiornamento tecnologico. In particolare si pensa all’ adozione di materiali innovativi, inclusi rivestimenti sostenibili per i sedili.

La futura Audi Q3 sarà costruita sulla piattaforma MQB Evo. La stessa che darà vita alla prossima generazione della Volkswagen Tiguan e alla nuova Cupra Terramar. Questa condivisione non è casuale. I due modelli, infatti, saranno assemblati nello stesso stabilimento di Gyor, in Ungheria, e condivideranno molte delle motorizzazioni. Tra queste, spiccano le versioni ibride plug-in che dovrebbero garantire un’autonomia in modalità elettrica di circa 100km. Oltre che potenze superiori ai 250CV.

Oltre alle varianti ibride, la gamma della Q3 dovrebbe includere anche motorizzazioni mild hybrid a benzina e diesel. Ma non è esclusa una versione ad alte prestazioni RS Q3. Un dettaglio che suggerisce la presenza di un motore ibrido sul prototipo in foto è il secondo sportello posizionato sul passaruota anteriore sinistro. Caratteristica tipica delle versioni plug-in. La nuova Q3, dunque, non si limiterà a un aggiornamento estetico, ma porterà con sé importanti evoluzioni tecniche. Arrivando così a posizionarsi come un modello chiave della serie SUV di Audi per i prossimi anni.