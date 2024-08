Nuova Audi Q3: la terza generazione con un design tutto nuovo

Audi ha annunciato l’arrivo della terza generazione della sua SUV compatta Q3. A quanto pare l’auto arriverà la prossima estate. Questo modello si presenta completamente rinnovato rispetto alla versione attuale. Il design che avremo sarà più moderno e dinamico e si ispirerà alle linee conosciute dell’elettrica Q4 e-tron. L’Audi Q3 di nuova generazione manterrà proporzioni simili al passato. La lunghezza infatti sarà di circa 4,5 metri, ma l’estetica avrà una marcia più con caratteristiche più aggressive e sportive.

Uno dei principali cambiamenti riguarda la parte posteriore. Qui i nuovi fari saranno collegati da una sottile striscia a LED che attraverserà tutto il portellone. Il look che si verrà a creare è molto simile alla prima citata Q4 e-tron. La parte anteriore invece presenterà fari sdoppiati, in linea con il design della Audi Q6 e-tron. Per quanto riguarda la griglia frontale, questa sarà più ampia e con una trama decisamente innovativa, mai vista.

Tecnologia avanzata, materiali e motorizzazioni diverse per la nuova Audi

L’interno della nuova Audo Q3 vedrà una rivoluzione in termini di tecnologia avanzata e materiali del tutto innovativi. Si prevede l’introduzione di un cruscotto digitale molto più sofisticato. Vedremo probabilmente un grande schermo touch a sbalzo. Ciò vuol dire che l’Audi ha abbandonato la soluzione integrata nella plancia del modello attuale per qualcosa di più fresco. In aggiunta, saranno migliorati i sistemi di assistenza alla guida, rendendo l’Audi Q3 ancora più sicura e confortevole.

Costruita sulla base avente una piattaforma MQB Evo, la nuova Audi Q3 manterrà diverse tipologie di motori disponibili. Ci saranno i classici a benzina e diesel, mild hybrid, con la possibilità di scegliere la trazione integrale 4×4. Non mancherà poi una variante ibrida plug-in, simile a quella della vista Cupra Terramar. In futuro, sarà disponibile anche una versione sportiva RS Q3. Probabilmente avrà però motorizzazioni diverse a causa delle normative più restrittive sulle emissioni. La nuova Audi Q3 sarà prodotta a Gyor, in Ungheria, con una versione coupé prevista per un lancio successivo a quella basica.