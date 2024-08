Apheros, startup svizzera, sta lavorando per ottimizzare le infrastrutture relative ai data center. Nello specifico, l’azienda ha sviluppato un nuovo materiale innovativo. Si tratta di una schiuma metallica. Quest’ultima potrebbe migliorare, fino al 90%, l’efficienza dello scambio termico dei sistemi di raffreddamento. Ciò promette di ridurre l’intero consumo energetico.

Secondo quanto dichiarato da Apheros, l’azienda ha ottenuto 1,85 milioni di dollari di finanziamenti. In questo modo si spinge a diffondere la tecnologia tra un numero maggiore di produttori per i sistemi di raffreddamento. Inoltre, l’azienda intende estendere la sua presenza nelle aziende di data center presenti in tutto il mondo.

Apheros pronta a diffondere la sua nuova schiuma

Gaëlle Andreatta, co-fondatrice e CTO dell’azienda ha dichiarato che interventi relativi al raffreddamento dei data center stanno diventando sempre più impellenti. Ciò soprattutto per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Tale tecnologia ha portato ad una crescita del consumo energetico per il settore. Per questo motivo è necessario intervenire per rispondere alle esigenze computazionali che diventano sempre più avanzati. Pratiche come l’addestramento dell’AI richiedono hardware specializzati che consumano più energia. Utilizzare data center maggiormente efficienti per il consumo energetico può aiutare, ma secondo Apheros è necessario anche intervenire sulle infrastrutture già presenti. Ed è qui che entra in gioco la sua schiuma.

La schiuma metallica potrebbe essere in grado di sostituire i dissipatori e gli scambiatori di calore. Ciò aumenterà, come anticipato, l’efficienza dello scambio termico del 90%. La schiuma comprende una superficie 1000 volte più grande e per questo permette un raffreddamento più rapido. Conseguenza diretta di tale processo è un maggiore risparmio energetico. In questo modo i data center potrebbero lavorare utilizzando sistemi meno dispendiosi.

Al momento, la tecnologia ideata da Apheros è in fase di distribuzione ad alcuni produttori chiave per il settore. In base ai feedback che l’azienda riceverà apporterà una serie di modifiche ed interventi per migliorare il prodotto prima di un suo ipotetico rilascio molto più ampio. Con il tempo, infatti, Apheros punta ad espandere la sua schiuma metallica non solo nel settore dei data center, ma anche in altri mercati.