Quanti di voi vorrebbero avere a disposizione, all’interno della propria abitazione, un robot aspirapolvere, capace a tutti gli effetti di soddisfare le esigenze di pulizia, con il minimo sforzo? scommettiamo più di quanti lo vorrebbero ammettere direttamente, ecco quindi che abbiamo la soluzione per voi con la splendida offerta disponibile su Amazon.

Il modello attualmente in promozione è il Proscenic 850T, un robot aspirapolvere con funzione di lavapavimenti che può raggiungere una potenza di aspirazione sufficientemente elevata, pari a 3000Pa. Il prodotto permette il controllo diretto tramite applicazione mobile, data la possibilità di collegarlo direttamente alla rete internet con il WiFi, estendendo il tutto anche ai comandi vocali, data la presenza dell’assistente vocale integrato.

Non dimenticatevi delle offerte Amazon gratis che potete avere oggi sul vostro smartphone, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Robot aspirapolvere: la promozione migliore di oggi

Il robot aspirapolvere di Proscenic è uno dei migliori in assoluto, almeno per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, in quanto è un dispositivo che può essere acquistato dal pubblico oggi a soli 132,05 euro, contro i 229 euro di listino (e 189 euro di prezzo mediano). Il prodotto può essere acquistato con garanzia di 24 mesi, così da riuscire a coprire tutti gli eventuali difetti di fabbrica. Premete qui per effettuare l’ordine.

Tra le funzioni che gli utenti possono sfruttare di questo dispositivo, troviamo anche il lavaggio. Il prodotto non è il classico robot lavapavimenti che possiamo trovare altrove, ma è comunque perfettamente in grado di soddisfare le esigenze di lavaggio, inserendo nella parte posteriore il piccolo serbatoio, all’interno del quale posizionare acqua ed in parte detersivo (apposito per il robot, non deve fare schiuma). Per questo motivo il suddetto device viene definito da Proscenic 2-in-1, perfettamente adatto per la pulizia domestica, con una buonissima autonomia che gli permette di pulire perfettamente anche ambienti da 100 metri quadrati con una sola carica.