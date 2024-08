MG ZS Hybrid+: debutto a breve con design e tecnologia rinnovati

MG si prepara a svelare la seconda generazione della ZS, con un modello completamente rinnovato sia nel design che nelle tecnologie. La nuova MG ZS Hybrid+, attesa per il 28 agosto, introduce un’estetica più dinamica e aggressiva, ispirata ai più recenti trend stilistici del marchio. I primi teaser rilasciati mostrano una silhouette ridisegnata, con un frontale dominato da una griglia di grandi dimensioni e fari a LED affilati, che sembrano richiamare lo stile della Lexus LBX.

Sul profilo laterale, la nuova MG ZS sfoggia spalle posteriori scolpite e una linea di cintura più bassa e definita, che le conferiscono un aspetto muscoloso e sportivo. La parte posteriore del veicolo richiama alcuni elementi stilistici della MG3, con fanali ridisegnati e un portellone dal design più deciso. Nonostante l’elettrificazione, la ZS Hybrid+ mantiene i doppi terminali di scarico, un dettaglio estetico che sottolinea il suo carattere sportivo, anche se non funzionale.

Cosa sappiamo degli interni e delle motorizzazioni della nuova MG?

Seppur gli interni non siano stati ancora rivelati nei teaser, le aspettative sono elevate. Dati i precedenti e le tendenze, dovremmo avere quasi sicuramente un miglioramento nella qualità dei materiali. Oltre ciò, vi sarà anche l’aggiunta di tecnologie più avanzate, che eleveranno non soltanto il comfort ma anche l’intera esperienza di guida. La MG ZS Hybrid+ adotterà poi il medesimo sistema già visto sulla berlina MG3. Questo combina un potente motore a benzina da 1,5 litri ad un motore elettrico portando la potenza complessiva a ben 235 CV.

La nuova ZS sarà offerta in diverse varianti. Saranno inclusi motori turbo a benzina e una versione Full electric. Ogni papabile cliente avrà la possibilità di scegliere esattamente la motorizzazione che preferisce. Il debutto della nuova MG ZS è previsto inizialmente in Europa, Regno Unito e Australia. Le prime consegne avverranno fra non molto, fra circa un paio di mesi. Le prenotazioni, invece, dovrebbero aprirsi già alla fine di agosto, segnando l’inizio di una nuova era per il popolare SUV di MG.