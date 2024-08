Onvo L60: il nuovo SUV elettrico di NIO è in produzione

NIO ha ufficialmente avviato la produzione del SUV elettrico Onvo L60. Si tratta del primo modello del nuovo marchio Onvo, lanciato lo scorso maggio e creato appositamente per conquistare una clientela con un target più giovanile. Oltre ad essere un veicolo importante per l’espansione del brand, il nuovo SUV è un auto che va a competere direttamente con una delle elettriche più rinomate: la Tesla Model Y.

Le prime immagini dei modelli usciti dalla linea di produzione sono state condivise dalla stessa NIO e da questa si possono notare i dettagli. Le consegne a quanto pare inizieranno a breve, il mese prossimo. Si tratta di un SUV di tutto rispetto e con una buona dimensione. L’Onvo L60 infatti misura precisamente 4.828 mm in lunghezza, mentre larghezza ed altezza sono di 1.930 mm e 1.616 mm. La NIO ha lavorato con attenzione anche sull’aspetto dell’aerodinamicità portando il coefficiente di resistenza Cx a ben 0,229 così da massimizzarne l’efficienza.

Specifiche del SUV NIO disponibile in due versioni

Il SUV ha come base una piattaforma che supporta un’architettura a 900 V. L’Onvo è disponibile con una batteria da 60,6 kWh. Il modello è inoltre offerto in due versioni. La prima ha un motore singolo con potenza da 240 kW. In tal caso l’autonomia CLTC è oscillante tra 525-555 km. C’è poi la versione a trazione integrale che combina un motore da 100 kW e uno da 240 kW per un’autonomia migliore e nettamente maggiore di 501-525 km. Altro elemento del SUV notabile è il supporto per il battery swap. NIO con questo eccezionale SUV e tutte le sue caratteristiche così studiate cerca evidentemente di dare un’alternativa valida all’ambita Tesla.

L’interno del SUV è tecnologico ed avanguardistico. Troviamo un grande display da 17,2″ posizionato sulla plancia che salta all’occhio. Non c’è un quadro strumenti tradizionale, ma la sua assenza è compensata da un Head-Up Display di tutto rispetto. Anche i passeggeri posteriori hanno un proprio schermo, anche se più piccolo, da 8″. Questo è parecchio simile a quello già visto per la Tesla Model 3 ideato per l’intrattenimento. L’abitacolo del SUV presenta poi un’illuminazione accogliente e un sistema audio “Onvo Sound” con Dolby Atmos 7.1.4 molto immersivo ed avvolgente. Il prezzo è piuttosto competitivo considerando che abbiamo a che fare con un SUV ed è di circa 27.900 euro. L’Onvo L60 riuscirà a trovare il suo posto tra i SUV elettrici e a battere la Model Y?