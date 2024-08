Samsung Galaxy A25 può essere acquistato in questi giorni su Amazon ad un prezzo veramente concorrenziale, forse uno dei migliori di sempre, proprio con la sua capacità di mettere a disposizione dell’utente finale un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, senza rinunce sulla qualità generale.

Lo smartphone presenta alcune caratteristiche tecniche di ottimo livello, come ad esempio il display Super AMOLED da 6,5 pollici di diagonale, con risoluzione massima in FullHD+, ma anche un processore più che performante, se confrontato ovviamente con la fascia di prezzo di posizionamento. La configurazione attualmente disponibile resta più che abbordabile per il pubblico, mettendo comunque a disposizione 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile fino ad un massimo di 1TB).

Se volete le offerte Amazon in esclusiva gratis sul vostro smartphone, ricordatevi di correre subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale.

Samsung Galaxy A25: che offerta su Amazon

Spendere poco sull’acquisto di un Samsung Galaxy A25 è davvero possibile, ecco infatti arrivare la promozione disponibile su Amazon che riduce la spesa dal prezzo consigliato di 369 euro, fino ad arrivare al valore odierno di soli 222,90 euro con la riduzione del 40%. Ordinatelo subito qui.

Tra le altre specifiche tecniche che hanno catturato la nostra attenzione troviamo sicuramente la batteria, un componente da 5000mAh che riesce a soddisfare perfettamente le esigenze del consumatore, in quanto permette di utilizzare lo smartphone per qualche giorno, prima di dover necessariamente ricorrere alla presa a muro per la ricarica. Di base il prodotto viene commercializzato con sistema operativo Android 14, e personalizzazione grafica One UI, la quale risulta essere a tutti gli effetti la più completa e funzionale tra quelle attualmente presenti sul mercato, con la promessa di poter ricevere sempre aggiornamenti tempestivi, oltre che comunque la certezza di avere sempre le patch di sicurezza di Google.