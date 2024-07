Kena Mobile ha lanciato una promo davvero allettante per attirare nuovi clienti. Tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero verso l’operatore potranno ricevere un buono Amazon del valore di 10 euro. Quest’ultimo sarà disponibile attivando una delle offerte della gamma Kena Promo Rush, che includono diverse opzioni interessanti. Scopriamole nel dettaglio.

Una delle tariffe compatibili è la Kena 6,99 Promo Rush 130, che offre ogni mese fino a 130 GB di traffico dati 4G. Inoltre, sono compresi minuti illimitati verso tutti e 200 SMS. Il costo mensile dell’offerta è di soli 6,99 euro. Un’altra opzione interessante è la Kena 7,99 Promo Rush 150. Quest’ultima fornisce fino a 150 GB di traffico dati, minuti illimitati e SMS senza limiti, al costo di 7,99euro al mese.

La nuova imperdibile promozione Kena Mobile

Tra le offerte compatibili con la nuova promo, c’è anche Kena 9,99 230 GB Promo. Quest’ultima mette a disposizione degli utenti fino a 230 GB di traffico dati mensile, minuti illimitati e 200 SMS. Il tutto ad un costo di 9,99euro al mese. Suddette offerte sono particolarmente vantaggiose per chi ha bisogno di un elevato volume di dati e chiamate senza limiti. Infatti, permettono agli utenti di sfruttare al massimo la rete mobile senza preoccuparsi di superare i limiti mensili.

Oltre al buono Amazon da 10 euro, le offerte della gamma Kena Promo Rush offrono pacchetti molto convenienti. L’operatore si conferma così un’opzione valida e conveniente per chi cerca un nuovo operatore mobile. Il tutto arricchito dalla possibilità di ricevere un vantaggioso buono Amazon come incentivo aggiuntivo. Si tratta di un’ottima opportunità per chi sta pensando di cambiare operatore. E non è tutto.

Il passaggio a Kena Mobile con le offerte presentate permette di risparmiare sui costi mensili del piano tariffario. Ciò rende l’offerta particolarmente attraente per una vasta gamma di utenti. Non resta che consultare la pagina dedicata sul sito web di Kena per conoscere tutti i vantaggi offerti per poi procedere con l’attivazione.