Le indiscrezioni riguardanti i prossimi device di Apple si stanno intensificando e stanno emergendo tantissime informazioni in merito tra cui anche i primissimi materiali pubblicitari. In particolare, gli analisti sembrano concordi nell’indicare che ad ottobre farà il proprio debutto la serie iPhone 16 a cui si affiancherà anche il nuovo iPhone SE 4.

Entrando maggiormente nello specifico, la quarta generazione di iPhone SE sarà caratterizzato da un importante modifica al design. Apple potrebbe introdurre un display caratterizzato da una diagonale da 6,1 pollici, una soluzione simile a quella utilizzata dal produttore su iPhone 14. Il pannello ospiterà anche un notch all’interno del quale saranno inseriti i sensori per il Face ID.

Passando alla scocca posteriore, gli analisti si aspettano la presenza di una singola fotocamera. Questa scelta, in linea con le precedenti generazioni, permetterà di mantenere bassi i costi di produzione e, di conseguenza, il prezzo finale per gli utenti.

Emergono nuove informazioni sui prossimi device Apple, la famiglia della mela si espanderà con iPhone 16 e con il nuovo iPhone SE

La particolarità di questo nuovo iPhone SE 4, tuttavia, sarà il System-on-Chip. Apple potrebbe utilizzare il SoC A18 Bionic, la stessa piattaforma hardware che sarà utilizzata per gli iPhone 16. Si tratta di una scelta estremamente importante da parte dell’azienda della Mela che renderà iPhone SE 4 un vero e proprio flagship.

Se si considera che il prezzo di lancio potrebbe attestarsi sui circa 599 dollari, il nuovo top di gamma “economico” di Cupertino potrebbe attirare molti utenti. Tuttavia, al momento Apple non ha confermato alcun dettaglio in merito.

Passando alla famiglia iPhone 16, il materiale promozionale trapelato sembra incentrato sulla variante Pro. Lo smartphone avrà un design pressoché simile a iPhone 15 Pro, mantenendo una coerenza con la precedente generazione.

Una delle differenze più marcate sarà, però, la presenza di un tasto fisico aggiuntivo posto sul lato destro in basso. Questo pulsante sarà dedicato alla fotocamera e permetterà di scattare le foto come accadeva sugli smartphone di qualche anno fa.

Anche il nuovo iPhone 16 Pro sarà spinto dal SoC A18 Pro per garantire le massime performance in ogni condizione di utilizzo. Tra le altre novità spicca l’introduzione di un’ottica ultra-grandangolare da 48 megapixel e il motore dedicato alle reti neurali per massimizzare l’esperienza IA.