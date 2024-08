Con l’inizio dell’anno scolastico che si avvicina, Samsung ha deciso di lanciare una promozione davvero interessante per chi è pronto a rinnovare i propri dispositivi tecnologici. Dal 19 agosto al 5 settembre 2024, chi acquista alcuni dei modelli di punta di Samsung potrà ricevere in regalo un dispositivo tra il Galaxy Book 4 e il Galaxy Tab S9 FE.

Samsung festeggia il nuovo anno scolastico

Ecco come funziona: se si acquista uno dei modelli top di gamma come il Galaxy S24 Ultra, il Galaxy Z Fold 6 o il Galaxy Tab S9 Ultra, si avrà diritto a un Galaxy Book 4, un notebook dal valore di 699 euro. Dall’altra parte, se la scelta cade su un Galaxy S24, un Galaxy S24+ o un Galaxy Z Flip 6, il regalo sarà un Galaxy Tab S9 FE WiFi, un tablet versatile del valore di 399 euro. Insomma, è una bella opportunità per mettere le mani su uno di questi dispositivi senza spendere un centesimo in più, a patto di acquistare uno dei modelli in promozione.

Questa offerta è disponibile presso molti rivenditori, sia negozi fisici che online, tra cui nomi noti come Amazon, Mediaworld ed Euronics. Partecipare è semplice: basta acquistare uno dei dispositivi promozionati e poi registrare l’acquisto sul sito ufficiale di Samsung. Il processo di registrazione è piuttosto diretto: si inseriscono i propri dati personali, la prova d’acquisto e il codice IMEI del prodotto. Dopo aver completato questi passaggi, arriverà una conferma via email.

Non solo questa promozione è un’ottima occasione per ottenere dispositivi tecnologici di alta qualità a condizioni vantaggiose, ma mette anche in risalto come i prodotti Samsung siano particolarmente adatti per affrontare le sfide del nuovo anno scolastico. I modelli coinvolti sono dotati delle ultime innovazioni e tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, pensati per migliorare produttività e intrattenimento.

Quindi, se sei in procinto di aggiornare i tuoi dispositivi tecnologici, questa potrebbe essere l’occasione perfetta per approfittare di offerte interessanti e prepararti al meglio per l’anno scolastico che sta per iniziare.