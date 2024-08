WhatsApp continua a stupire gli utenti con l’arrivo di una novità davvero incredibile, tanto attesa da parecchio tempo.

L’app di Meta, una delle piattaforme più famose e utilizzate al mondo, riesce a mantenere il primato di download e di utilizzo proprio grazie ai continui cambiamenti e novità che arrivano ciclicamente.

L’arrivo di nuove funzionalità riesce a tenere incollato l’utente sulla piattaforma e ne migliora di gran lungo l’esperienza.

Tra le novità più recenti, ci sono state alcuna davvero sorprendenti e molto utili, come la possibilità di inviare contenuti multimediali in HD, miglioramenti della privacy grazie all’introduzione del codice segreto per bloccare le chat, L’introduzione dei canali è molto altro.

Tratta di funzioni veramente molto utili, ma quella che sta per arrivare nei prossimi mesi è una novità richiesta da tanto.

WhatsApp: finalmente si potrà scegliere il colore per le chat

Come ben sappiamo WhatsApp viene definita proprio l’applicazione verde, poiché i colori del tema principale sono proprio il verde e il bianco.

Negli ultimi anni l’app di Meta aveva introdotto la possibilità di cambiare e di personalizzare lo sfondo di ciascuna chat con un’immagine a scelta, tuttavia il tema principale rimaneva di questi colori.

A breve tutto questo cambierà, poiché WhatsApp ha deciso di inserire dei nuovi temi, che permetteranno di scegliere diversi colori per personalizzare le chat.

WhatsApp permetterà agli utenti, almeno inizialmente, di scegliere tra ben 10 temi diversi da utilizzare per cambiare colore sia agli elementi della chat e sia a quelli dei messaggi. Si tratta di un cambiamento davvero significativo, visto che fino al giorno d’oggi gli unici temi disponibili da intercambiare riguardavano semplicemente la modalità chiara oppure scura.

Con questo aggiornamento, invece, si permette agli utenti di personalizzare in qualsiasi modo la chat e rendere le conversazioni molto più interessanti.

Non ci resta che attendere qualche settimana per l’arrivo di questa incredibile funzione su tutti i dispositivi.