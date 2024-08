La piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo, WhatsApp, si prepara a una svolta che farà felici gli amanti della personalizzazione. Nella versione beta 2.24.17.19 per Android, è infatti apparsa una nuova sezione nelle impostazioni. La quale lascia intravedere la possibilità di modificare l’aspetto delle chat in maniera più approfondita rispetto al passato. Finora gli utenti potevano scegliere tra due modalità, chiaro e scuro. Ma il futuro sembra riservare molte più opzioni.

WhatsApp: innovazioni esclusive ancora in fase di sviluppo

Le prime tracce di questa nuova funzionalità erano già emerse a giugno nella versione beta per iOS. In cui si poteva intravedere un’anteprima delle opzioni di colore disponibili. Oltre alla possibilità di modificare lo sfondo della chat, la novità principale consiste nel cambiare anche i colori delle bolle dei messaggi. Un’opzione che ricorda da vicino quella già presente su Telegram, uno dei principali concorrenti di WhatsApp. Secondo le prime indiscrezioni, inizialmente saranno disponibili dieci temi diversi tra cui scegliere.

Dopo aver configurato il proprio tema, questo verrà automaticamente applicato a tutte le chat, influenzando sia lo sfondo che il colore delle bolle. Però, a differenza di altre piattaforme come Facebook Messenger o Instagram, tale modifica sarà visibile solo per l’utente che l’ha impostata. Gli interlocutori quindi non vedranno alcuna differenza e potranno a loro volta personalizzare l’aspetto delle loro chat secondo i propri gusti.

Tutto ciò però è ancora in uno stato embrionale e attualmente è accessibile solo a coloro che sono iscritti al canale beta. Non è ancora stata stabilita una data ufficiale per il rilascio. Però sembra che potremmo sperare di vedere questa novità in tempi non troppo lontani. Dunque non ci resta che stare ad attendere ulteriori aggiornamenti a riguardo. Anche se gli sviluppatori sono convinti che ne varrà la pena aspettare. Soprattutto per coloro che sono appassionati di personalizzazione.