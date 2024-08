Il team di sviluppo di WhatsApp, la popolare applicazione di messaggistica istantanea, è in costante lavoro. Il motivo ? Tentare di migliorare la sicurezza e la privacy dei propri utenti. Dopo aver lanciato, di recente, l’opzione per disattivare le anteprime dei link nelle chat, è emersa una nuova funzionalità anti-spam,che sta attualmente venendo testata internamente. Infatti, sarà presto disponibile in un futuro aggiornamento dell’app.

WhatsApp: difesa contro lo spam, una soluzione più efficiente

Le informazioni a riguardo sono trapelate dall’ultima versione beta di WhatsApp per Android, identificata come 2.24.17.24. La nuova opzione consentirà di bloccare automaticamente i messaggi provenienti da numeri sconosciuti. Nel caso in cui diventino troppo numerosi ed invasivi. Tale strumento sarà accessibile nelle impostazioni della privacy dell’applicazione. Anche se al momento non è ancora disponibile per i beta tester, gli sviluppatori mirano a proteggere le persone da comunicazioni indesiderate e potenzialmente pericolose. Come quelle inviate da bot o da soggetti malintenzionati che invadono la piattaforma. Inviando, ad esempio, un elevato numero di messaggi in poco tempo.

WhatsApp ha già implementato sistemi per identificare e filtrare automaticamente gli account sospetti o dediti a inviare messaggi spam in massa. Garantendo così il rispetto della privacy dei suoi utilizzatori. La nuova opzione, una volta attivata, offrirà un ulteriore livello di protezione. In quanto consentirà di bloccare preventivamente i messaggi da account sospetti sconosciuti.

Oltre a migliorare la privacy, essa contribuirà ad alleggerire il carico di lavoro dell’app. Migliorando, in questo modo, le prestazioni generali dello smartphone. Oltre che ridurre l’occupazione dello spazio di archiviazione. Non vi è ancora una data precisa per il rilascio al pubblico. Coloro che però sono interessati a testare le novità in arrivo, possono iscriversi al programma Beta tramite il Google Play Store. Oppure scaricare manualmente gli APK da portali affidabili come APKMirror. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti per scoprire quando tutto ciò sarà disponibile per tutti.