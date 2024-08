Uno degli operatori telefonici virtuali più convenienti disponibili al momento sul territorio italiano è sicuramente Lyca Mobile. Quest’ultimo propone infatti tante offerte di rete mobile di successo, tutte extra convenienti e con tanto da poter offrire. Una delle offerte più interessanti e che sta lasciando gli utenti a bocca aperta è l’offerta di rete mobile denominata Lyca Mobile Italy Silver. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a ben 270 GB di traffico dati. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Lyca Mobile stupisce con la nuova super offerta di rete mobile Lyca Mobile Italy Silver

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha stupito gli utenti e la concorrenza con una super offerta davvero strepitosa. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata Lyca Mobile Italy Silver. Quest’ultima, come da tradizione dell’operatore, arriva ad includere ogni mese fino a ben 270 GB di traffico dati. L’offerta in questione arriva ad includere ogni mese poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti.

Sono inoltre previsti nel bundle dell’offerta fino a 8,5 GB di traffico dati da utilizzare per navigare in roaming nei paesi dell’Unione Europea. Lyca Mobile Italy Silver sarà disponibile all’attivazione da tutti i nuovi clienti dell’operatore, sia da chi deciderà di attivare un nuovo numero sia da chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Per il momento, l’offerta risulta disponibile all’attivazione sul sito ufficiale dell’operatore fino alla fine del mese, ovvero fino al prossimo 31 agosto 2024. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà di appena 7,99 euro al mese, nonostante tutto ciò che l’offerta abbia da offrire.

Oltre a questa offerta, ricordiamo che l’operatore sta anche proponendo sul proprio sito web l’attivazione di tante altre offerte di rete mobile super convenienti. Una di queste è ad esempio l’offerta mobile denominata Lyca Mobile Port In 200 Giga. Questa offerta include ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere, in questo caso, sarà pari a 9,99 rito al mese.