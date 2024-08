Recensione Hyundai Santa Fe: tantissimo spazio nel SUV

Hyundai Santa Fe è un SUV a tutti gli effetti, capace di mettere a disposizione degli utenti spazi molto abbondanti, pur senza rinunciare all’usabilità all’interno del circuito cittadino, e mantenendo sempre un occhio ai consumi. Scopriamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Esterni

Una vettura che raggiunge una lunghezza di 4,70 metri, larghezza (con specchietti chiusi) di un 1,90 metri, ed un’altezza di 1,68 metri, non è una citycar, lo dimostra anche il passo di 2,76 metri, perfetta anche per un piccolo offroad, in quanto l’angolo di attacco è di 179 millimetri.

Il frontale è molto importante, con una calandra grandissima, realizzata in metallo, con geometrie in parte aggressive ed al centro il logo Hyundai. I fanali full LED sono divisi, di conseguenza abbiamo due gruppi ottici separati, che spezzano il design della vettura, la quale presenta comunque linee sinuose ed eleganti.

Sul lato troviamo pneumatici da 19 pollici, con cerchi in lega e sospensioni MacPherson, un plus assolutamente non da poco, e tantissimi dettagli argentati che accrescono il livello qualitativo dell’autovettura, oltre ad impreziosirne notevolmente il design complessivo. Il retro presenta le frecce nella parte bassa, con un lungo fascio di luce che collega i gruppi ottici (molto stile Hyundai per intenderci), molto più pulito e lineare di quanto ci saremmo aspettati. Il bagagliaio è elettroattuato che ci porta ad una capienza di 634 litri, abbattendo i sedili (meccanismo automatico con la pressione di un pulsante) arriveremmo a più di 2300 litri di capienza. E’ comunque una vettura omologata per 7 persone, con possibilità quindi di aggiungere 2 sedili nel bagagliaio.

Interni

Come sempre Hyundai è sempre molto attenta ai materiali, anche sulla Hyundai Santa Fe la qualità non manca. Sulla portiera troviamo uno dei tantissimi altoparlanti (in totale 10 con amplificatore a 12 canali e potenza uscita 580W) del sistema audio, impianto Krell di livello premium; i sedili sono realizzati in ecopelle, ottima ergonomia e davvero tantissimo spazio a disposizione. Al centro, oltre alle due bocchette dell’aria, ecco disponibili anche due porte USB-A per la ricarica di dispositivi di vario genere.

Spostandoci nella parte anteriore troviamo l’ingresso keyless, con apertura automatica della vettura all’avvicinamento, interni che presentano il giusto mix tra ecopelle e plastica lucida con effetto fibra di carbonio, comunque mantenendo il livello qualitativo decisamente elevato. I sedili sono elettrici (con memorizzazione della posizione dell’utente), riscaldati e ventilati, la console centrale è sospesa, con nella parte inferiore un piccolo spazio dove stivare oggetti, oltre alle prese 12V e USB-A. Nella parte superiore si possono trovare davvero tantissimi tasti, ricorda moltissimo la console di un aereo, con altri connettori fisici (tra cui una porta USB-A per Android Auto, non wireless) e il pozzetto per la ricarica wireless. Frontalmente abbiamo un grande monitor, dietro al volante, da 12,3 pollici, al centro invece un display touchscreen da 10,25 pollici, che funziona veramente molto bene. Il volante è molto classico (anche se riscaldato), di grandi dimensioni, forse avrebbero potuto osare un pochino di più. Non manca l’head-up display frontale, che ci permette di avere tutti i dettagli principali, tra cui la lettura dei cartelli stradali, sempre di fronte. Per poter godere della maggior luminosità possibile, è presente un tettuccio apribile che percorre la quasi totalità dell’abitacolo.

Motore e Prestazioni

Hyundai Santa Fe è disponibile nella sola versione plug-in hybrid, con doppio motore (benzina + elettrico da 66,9kW), quest’ultimo supportato da una batteria da 13,8 kWh, senza ricarica rapida. Quello a benzina è da 1,8 litri, capace di sprigionare 180 cavalli, per un totale di 256 cavalli. La vettura è a trazione integrale, con sistema HTRAC di Hyundai, con tantissime modalità di guida selezionabili: eco (solo trazione anteriore), sport (50%-50%), smart (selezione automatica in base alla guida), neve, fango e sabbia (tutte con gestione automatica della coppia e della trazione). Se necessario, è possibile utilizzarla in modalità totalmente elettrica, con una autonomia di 50/60 km.

Il comfort è massimo, i sedili sono estremamente imbottiti, sospensioni fantastiche, sembra quasi di fluttuare sulla strada. Il funzionamento in simbiosi tra i due motori porta ad avere sempre le migliori prestazioni, in relazione al fondo stradale e le condizioni dello stesso. Non è una vettura sportiva, anche perché ad alta velocità il rollio si sente abbastanza. Lato sicurezza non manca nulla, troviamo tutto quello di cui siamo abituati sulle Hyundai, abbiamo la telecamera dell’angolo cieco, la 360 gradi (oltre che la posteriore), ed i vari ADASS di secondo livello.

I consumi, considerando un utilizzo misto, si aggirano attorno a 8,7 litri ogni 100km, con una autonomia è di circa 550km, anche se dipende molto da come guidiamo e simili. La frenata è ottima, molto precisa e non dobbiamo nemmeno spingere troppo sul pedale, con la macchina che risponde bene ad ogni comando. Seduti alla guida sembra davvero di dominare la strada, essendo ad un’altezza superiore al normale, con poche distrazioni proprio grazie alla presenza dell’head-up display.

Hyundai Santa Fe – conclusioni e prezzo

In conclusione Hyundai Santa Fe è un SUV dalle dimensioni elevate, i difetti sono ridotti quasi all’osso, come accade tutte le volte che andiamo a provare una vettura Hyundai. Un’auto da consigliare alle famiglie che necessitano di tanto spazio a disposizione, all’interno del quale stivare oggetti di vario genere, oltre che un numero di passeggeri molto elevato.

Il suo prezzo di vendita, l’unica versione ad oggi acquistabile è la X-Class (ed è la stessa che abbiamo provato), è di 62’100 euro. Una cifra più che allineato e giustificato con tutta la tecnologia e la qualità dei materiali utilizzati nella sua realizzazione.