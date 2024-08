WindTre ha deciso di prorogare la scadenza della sua offerta GO Unlimited Digital. Il gestore ha più volte fissato la data di scadenza esortando gli utenti interessati ad affrettarsi con le attivazioni ma in più occasioni il listino offerte ha continuato a includere l’opzione.

L’offerta GO Unlimited Digital di WindTre è tra le migliori offerte operator attack per via del suo costo ridotto e dell’alta quantità di Giga inclusa. I nuovi clienti, infatti, possono ottenerla al costo di soli 10,99 euro al mese e ricevere Giga senza limiti per la navigazione.

Scopri come passare a WindTre e ricevere Giga senza limiti

L’attivazione della WindTre GO Unlimited Digital può essere effettuata soltanto dai clienti che trasferiscono il numero da Iliad o da uno dei seguenti operatori virtuali:

Fastweb, CoopVoce, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, DIGI MOBIL, ENEGAN, FEDER MOBILE, GreenICN, Intermatica, ITALIA POWER, NOITEL, NV mobile New, OPTIMA, OVUNQUE, PLINK, RABONA, SPUSU, TELMEKOM, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WINGS Mobile, WITHU, Elimobile, NT mobile, PLINTRON.

L’operatore propone diverse modalità di attivazione. La più rapida prevede il pagamento delle spese online e la ricezione della nuova SIM tramite corriere e può essere effettuata tramite il sito ufficiale www.windtre.it.

I clienti possono anche optare per la prenotazione online e il ritiro della SIM in negozio o per l’acquisto diretto presso uno dei punti vendita abilitati. Salvo promozioni locali, qualunque sia la modalità scelta, sarà necessario sostenere una spesa iniziale di 20,98 euro.

Il costo di rinnovo da affrontare mensilmente ammonta invece a soli 10,99 euro e permette di sfruttare i seguenti servizi:

Minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

Giga senza limiti per la navigazione

Servizio di segreteria telefonica

Ti ho Cercato

I clienti interessati possono accedere al sito ufficiale per conoscere tutti i dettagli dell’offerta e scoprire quali sono le altre promozioni destinate a coloro che effettuano il trasferimento del numero.