A breve gran parte delle offerte WindTre potrebbero essere sostituite da nuove proposte ancora sconosciute. Il gestore ha già fissato la data di scadenza, invitando gli interessati a richiederne l’attivazione entro le prossime ore così da poter usufruire di tantissimi servizi a prezzi stracciati.

Le offerte prossime alla scadenza, salvo eventuali proroghe, sono le opzioni operator attack, riservate ai nuovi clienti che richiedono il trasferimento del numero dal precedente operatore. Andiamo a vedere quali sono e come attivarle!

Passa a WindTre: non perdere le offerte migliori del momento

I nuovi clienti WindTre hanno a disposizione soltanto due giorni per poter richiedere le migliori offerte del momento. Le opzioni in questione sono rivolte principalmente ai clienti che effettuano la portabilità, fatta eccezione per la WindTre Start 5G.

L’offerta appena citata è rivolta a tutti i clienti che attivano una nuova linea, i quali possono ottenerla andando incontro a una spesa iniziale di 22,99€. Ogni mese sarà richiesto un costo di rinnovo di 12,99€ per poter usufruire di: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri, 100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

La WindTre GO Limited Edition, invece, è pensata per tutti i nuovi clienti provenienti da Vodafone, Tim, ho.Mobile e Kena Mobile. L’offerta prevede una spesa di soli 10.99€ al mese e include: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri, 150 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

Vicine alla scadenza sono anche le offerte destinate ai nuovi clienti provenienti da Iliad, Fastweb, CoopVoce, LycaMobile, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, DIGI MOBIL, ENEGAN, FEDER MOBILE, GreenICN, Intermatica, ITALIA POWER, NOITEL, NV mobile New, OPTIMA, OVUNQUE, PLINK, RABONA, SPUSU, TELMEKOM, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WINGS Mobile, WITHU, Elimobile, NT mobile, PLINTRON.

La prima opzione è la WindTre GO 150 5G, disponibile a soli 7,99€ al mese con: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri, 150 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

La seconda è la WindTre GO Unlimited Digital, che prevede una spesa di soli 10,99€ al mese e permette di ottenere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri, Giga senza limiti per la navigazione.