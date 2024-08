È ormai da anni che i SUV sono tra le macchine preferite ed apprezzate nel mercato, ultimamente però stanno tornando molto in voga anche le berline. Ed ecco spiegato il rinnovamento della K8, macchina lanciata in Corea nel 2021, al tempo quest’ultima aveva sostituito la Cadenza, venduta sotto il nome di K7 in patria. Dunque, la Kia ha deciso di aggiornare la sua berlina più celebre, introducendo diverse novità sia nel design e sia nei contenuti.

Soffermandosi un attimo sulla originale, notiamo che la K8 aveva un design fastback elegante, ma un frontale non all’altezza dell’eleganza portata al posteriore, frontale guistamente rivisitato nel restyling di metà ciclo. La nuova K8, lunga sempre circa 5 metri, presenta un frontale molto più squadrato, insieme a dei fari verticali uniti da una sottile barra luminosa a LED.

Gli aggiornamenti sul retro sono meno significativi, notiamo un nuovo design del paraurti che sembra aver eliminato i finti scarichi del modello precedente. L’obiettivo dell’azienda coreana era quello di voler rendere la K8 più imponente, adottando al contempo l’ultimo linguaggio di design già visto su modelli come EV9 ed EV3.

Gli aggiornamenti non finiscono qui, continuano nell’abitacolo, luogo in cui l’elemento rappresentativo è l’ampio display digitale che integra sia il quadro strumenti, che il sistema di infotainment. Grazie al nuovo layout rivisitato del cruscotto, si cerca ad enfatizzare le linee orizzontali della vettura.

La K8 rivoluzionata anche negli interni

Ultima nota riguarda i materiali, quest’ultimi vedono una qualità migliorata e l’equipaggiamento include doppi pad di ricarica per smartphone. Il lavoro più importante è stato fatto per migliorare il comfort dei passeggeri, partendo da nuove imbottiture per i sedili posteriori e la disponibilità di un sistema che riduce le oscillazioni dell’auto nei cambiamenti di velocità.

Per concludere parliamo delle sue versioni, i motori disponibili al momento del lancio includono un 2,5 litri quattro cilindri a benzina e un V6 da 3,5 litri, con una versione V6 da 3,5 litri alimentata a GPL. L’opzione più al passo con i tempi è senza dubbio quella con il motore ibrido da 1,6 litri, la quale sarà ordinabile solo verso la fine dell’anno. Il prezzo di listino per questa nuova macchina è di 37,36 milioni di won, ovvero €25.000.