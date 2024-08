L’era digitale in cui viviamo ha reso l’uso dei dispositivi mobili fondamentale nella vita di tutti i giorni di milioni di individui. Grazie ai recenti smartphone è possibile svolgere una serie di attività semplicemente standosene seduti sul proprio divano di casa. Parlare con amici e parenti, navigare online, mandare email di lavoro, scattare foto e gestire documenti sono solo alcune delle attività che si svolgono sui propri cellulari. Si tratta di un’opzione molto più che vantaggiosa che però cela diversi rischi. Infatti, non bisogna dimenticare che ogni giorno centinaia di cybercriminali cercano di addentrarsi nella rete per carpire informazioni personali e dati sensibili degli ignari utenti. A tal proposito è intervenuto uno dei colossi mondiali nel settore. Google ha infatti pubblicato un documento interessante per la sicurezza degli utenti Android.

Google: ecco come tutelarsi dagli attacchi

I sistemi di protezione per i propri smartphone stanno diventando sempre più efficienti, eppure non bastano. I cybercriminali continuano a trovare modi ingegnosi e tecnologici per poter perpetuare le proprie truffe. Per aiutare i propri utenti in tali situazioni, Google ha rilasciato una dichiarazione in cui invita tutti a disabilitare la rete 2G.

Ma cosa c’entra questo con la sicurezza digitale? Come dichiarato dall’azienda di Mountain View in un post sul proprio blog, i criminali digitali sono ormai in grado di sfruttare ogni falla e vulnerabilità per le proprie truffe. Nello specifico, quest’ultimi riescono a sfruttare dispositivi audio che imitano False Base Station (o Stingray) propri dei cellulari. Tale processo permette ai cybercriminali di portare diversi dispositivi a collegarsi tra di loro. Dunque, in tal modo riescono a superare i sistemi di sicurezza e perpetuare truffe di varia natura, tra cui anche quelle finanziarie.

Un esempio emblematico sono i messaggi di phishing. Quest’ultimi, inviati tramite le False Base Station invitano gli utenti a cliccare su link che riescono ad aggirare persino i filtri anti-spam e anti-frode.

Come è stato spiegato, i criminali camuffano reti 2G, spacciandole per 4G o 5G. Ciò avviene attraverso dei simulatori portatili. Tale tecnica funziona poiché le reti di seconda generazione non presentano tecniche di autenticazione. In poche parole questo tipo di connessione non è crittografata. Ed è proprio questo il motivo per cui Google ha suggerito di disattivare tale rete.