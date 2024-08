DJI Mini 3 è il drone più economico dell’intera line-up dell’azienda cinese, perfetto per gli utenti che sono alla ricerca di un dispositivo di questo tipo, ma non vogliono dover seguire tutto l’iter riguardante il patentino, proprio perché il suddetto device non supera i 250 grammi di peso, richiedendo la sola registrazione online.

Uno dei punti forti, per quanto riguarda le specifiche tecniche, è sicuramente l’autonomia, infatti è possibile pensare di utilizzarlo per circa 38 minuti continuativi, prima di dover ricorrere alla ricarica. La versione oggi acquistabile è la cosiddetta Fly More Combo, ovvero include il DJI RC, un radiocomando di ottima qualità e diverso da ciò che siamo solitamente abituati a vedere, con anche più batterie, da poter utilizzare senza problemi in momenti differenti, senza perdere nemmeno un secondo.

Approfittate del nostro canale Telegram ufficiale, dove potete trovare le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis in esclusiva assoluta.

Dji Mini 3: che sconto su Amazon

Il prezzo di vendita del prodotto è fortemente scontato rispetto al listino originario, infatti gli 828 euro previsti all’inizio sono scontati di circa il 34%, corrispondenti a quasi 300 euro di riduzione, il che porta a dover sostenere una spesa complessiva di soli 549 euro. L’ordine può essere completato a questo link, con spedizione a domicilio completamente gratuita.

Come vi abbiamo anticipato poco sopra, ciò che contraddistingue il DJI Mini 3 da tutti gli altri droni in circolazione è proprio il peso ridottissimo, infatti è un dispositivo ripiegabile su sé stesso che ha un peso di 249 grammi, divenendo facilmente utilizzabile da qualsiasi utente in circolazione, anche senza l’ausilio di un apposito patentino. In vendita nella sola colorazione grigia, ricordiamo che la variante qui descritta è la Fly More Combo, nel caso in cui foste alla ricerca del solo DJI mini 3, allora potrete optare per una soluzione differente che prevede un prezzo finale di vendita di soli 379 euro.