Iliad: offerte SHOCK fino a 250 giga, c’è un regalo

Ogni volta che Iliad mette a disposizione le sue offerte lo fa per rubare utenti alla concorrenza. Basandosi proprio su questi parametri il celebre gestore che ormai è da sei anni in Italia riesce sempre a tirare acqua verso il suo mulino, peraltro vincendo nettamente.

Proprio a giugno per celebrare il suo compleanno, Iliad ha lanciato un’offerta clamorosa che si è trasformata ed è diventata disponibile in pianta stabile. Questa infatti è ancora presente sul sito ufficiale in compagnia di altre due proposte che certamente faranno venire agli utenti la voglia di cambiare il loro vecchio gestore. In questo momento i prezzi sono davvero accessibili per tutti e c’è anche molto spazio di manovra per scegliere l’offerta che più piace. Infatti Iliad garantisce a tutti un grande risparmio oltre che la grande qualità di rete offrendo in alcuni casi anche il 5G gratis.

Iliad: sono queste le tre offerte più vantaggiose del momento, c’è anche la Giga 250

Le tre offerte di Iliad attualmente disponibili sul sito ufficiale hanno un aspetto in comune: consentire il risparmio e la tranquillità agli utenti.

Partendo con le prime due offerte che fanno capo alla stessa gamma che è la Giga, ecco la Giga 120 e la Giga 250. La prima è la soluzione di base che offre Iliad, in quanto offre minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi gestore con un totale di 120 giga in 4G. Il prezzo è di soli 7,99 € al mese per sempre.

La seconda offerta merita una descrizione in più, in quanto prima si chiamava Flash 250. Questa fu lanciata da Iliad a giugno per celebrare il sesto compleanno e ora, vista il suo grande successo, è stata confermata in veste di Giga 250. Al suo interno gli stessi minuti e messaggi con 250 giga in 5G per 11,99 € al mese.

Chiude il cerchio la Flash 200, offerta lanciata ad agosto che per 9,99 € al mese garantisce 200 giga in 5G con minuti ed SMS senza limiti.