Ikea, noto colosso svedese dell’arredamento, sta rivoluzionando il settore della logistica negli Stati Uniti con una nuova tecnologia di droni per il monitoraggio delle scorte. A partire da quest’estate, l’azienda ha avviato l’installazione di droni autonomi presso il suo centro di distribuzione di Perryville, Maryland, segnando l’ingresso di questa innovazione nel mercato americano.

I droni Ikea che aiutano i lavoratori

Questi droni, forniti dalla Verity e aggiornati con una tecnologia avanzata basata sull’intelligenza artificiale, operano senza interruzione, giorno e notte. Questo rappresenta un miglioramento significativo rispetto ai modelli precedenti, che erano attivi solo durante le ore non operative. Parag Parekh, Chief Digital Officer di Ikea Retail, ha spiegato che i droni sono programmati per percorrere le aree di stoccaggio grazie a un sistema di posizionamento indoor personalizzato, in grado di navigare nei livelli più alti degli scaffali. Inoltre, sono dotati di un avanzato sistema di rilevamento degli ostacoli che consente loro di evitare collisioni e di adattare il loro percorso in tempo reale.

Oltre alla funzione di conteggio delle scorte, questi droni sono capaci di identificare gli articoli posizionati erroneamente e Ikea prevede di estendere le loro capacità, inclusa l’ispezione dei carichi e degli scaffali. Attualmente, la flotta di droni di Ikea include oltre 250 unità distribuite in 73 magazzini situati in nove paesi. L’iniziativa, avviata nel 2021 in collaborazione con Verity e successivamente espansa in diverse sedi europee, tra cui l’Italia, si prepara ora a estendersi ulteriormente sia in Europa che in Nord America.

Ikea sottolinea che questa tecnologia non ha l’obiettivo di sostituire il lavoro umano, ma di alleviare il carico fisico sui dipendenti, consentendo loro di concentrarsi su compiti meno gravosi e più interessanti. Con l’introduzione dei droni nei magazzini statunitensi, l’azienda segna un’importante evoluzione nella logistica e nel retail, consolidando la sua posizione di avanguardia nell’utilizzo dell’automazione e dell’intelligenza artificiale nel settore della vendita al dettaglio.