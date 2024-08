La nuova versione di Pixel Camera, la 9.5, è già disponibile per il download. Ma al momento offre poco per chi possiede un dispositivo precedente al Pixel9. Nonostante Google abbia introdotto numerose nuove funzionalità per la fotocamera dei suoi ultimi modelli, queste novità sono riservate quasi esclusivamente alle nuove versioni Pixel 9. Come Pixel9Pro, Pro XL e Pro Fold. Quest’ultimo modello non sarà però distribuito in Italia, almeno per ora.

Pixel 9 e il futuro delle funzionalità fotografiche

Chi possiede un Pixel 8Pro potrà notare solo piccole modifiche con l’aggiornamento della Camera 9.5. Una delle poche nuove funzioni accessibili è un’opzione predefinita di 5 secondi per il timer della fotocamera. La quale si aggiunge alle scelte di 3 e 10 secondi già disponibili. In più, sarà possibile utilizzare la funzione Guided Frame direttamente dall’app, senza dover accedere alle impostazioni di accessibilità. Sul fronte dell’accessibilità, arriva anche la Lente d’Ingrandimento 2.0. Insieme a strumenti migliorati per la ricerca del testo e il supporto al Picture in Picture.

Google ha puntato molto sulla qualità delle fotocamere dei Pixel9. Con nuove capacità come la modalità Panorama avanzata, la feature “Add Me” per le foto di gruppo e la modalità Night Sight migliorata. Queste però sono al momento esclusive per i nuovi modelli, lasciando i possessori dei dispositivi precedenti senza accesso a tali innovazioni, almeno per il momento.

Il colosso di Mountain View è comunque abituato a rilasciare, nel tempo, alcune delle innovazioni anche per i prodotti più vecchi. Quindi non è escluso che ciò accada anche con la Pixel Camera 9.5. Al momento, però, chi non possiede un Pixel9 dovrà accontentarsi di piccoli miglioramenti o attendere ulteriori aggiornamenti da parte dell’ azienda. Con l’inizio delle spedizioni dei nuovi Pixel, è possibile che ulteriori novità vengano rese disponibili, esattamente come già avvenuto tante volte in passato. Non ci resta che attendere e vedere come si evolverà il tutto.