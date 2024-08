È comune che gli smartphone presentino variazioni nei diversi mercati globali, spesso riguardanti frequenze di rete o capacità di memoria. Tuttavia, i recenti dettagli sui nuovi Pixel 9 di Google sollevano alcune preoccupazioni più specifiche riguardo alle differenze nei display e nella connettività Wi-Fi tra i vari Paesi.

Le strane discrepanze dei nuovi Pixel 9

Per i modelli Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL, è previsto l’uso di display LTPO e il supporto per il Wi-Fi 7. Tuttavia, un rapporto suggerisce che queste caratteristiche potrebbero non essere uniformemente distribuite. Secondo le informazioni disponibili, i Pixel 9 venduti in India, Malesia e Singapore potrebbero montare un display Actua anziché il previsto Super Actua. Questa differenza comporterebbe una luminosità inferiore rispetto a quanto offerto nei modelli dotati dello schermo Super Actua.

Inoltre, mentre il Wi-Fi 7 è previsto per i Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL in molte aree, in India i modelli potrebbero supportare solo il Wi-Fi 6 (802.11ax), che include bande a 2.4GHz e 5GHz, HE160 e MIMO. Questo rappresenta un altro esempio di potenziale disparità tra le versioni degli smartphone distribuite in diverse regioni.

Le ragioni di tali differenze non sono ancora chiare. È possibile che ci siano stati errori nella trascrizione delle specifiche tecniche, dato che sono stati notati diversi refusi nelle schede tecniche dei nuovi Pixel 9. Pertanto, potrebbe essere una semplice questione di errore piuttosto che una scelta deliberata da parte di Google.

Anche la disponibilità di Google VPN sui Pixel 9 ha sollevato dubbi. Mentre la VPN dovrebbe essere gratuita per tutti gli utenti di Pixel 9, sembra che non sia disponibile in Paesi come Estonia, India, Lettonia, Lituania, Malesia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Singapore, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Al momento non ci sono spiegazioni ufficiali per questa esclusione, e molti attendono chiarimenti da parte di Google.

In attesa di risposte ufficiali, è probabile che queste discrepanze siano dovute a errori di comunicazione o trascrizione, piuttosto che a decisioni strategiche deliberate. La speranza è che Google possa presto fare chiarezza su questi aspetti per evitare ulteriori confusioni tra i suoi utenti.