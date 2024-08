Le auto elettriche sono sempre al centro dei dibattiti ed adesso abbiamo la questione dell’ aria condizionata e sui suoi consumi sull’ autonomia dell’ auto. Dato che ci troviamo in estate questo argomento potrebbe essere molto d’ aiuto per moltissimi che in questi giorni sta viaggiando. Per risolvere questo problema è stato condotto un test da ADAC presso il Technology Center di Landsberg am Lec.

Per questo test sono state simulate 8 ore di traffico intenso dove l’ autovettura, una Tesla Model Y Long Range, è stata inserita all’ interno di una camera riscaldata a circa 35 gradi e sono state fatte tutte le misurazioni di consumo. L’ aria condizionata è uno degli elementi che viene più utilizzata nelle vetture e sapere quanto essa influisce sul consumo di quest’ ultima potrebbe essere molto importante per non rischiare di rimanere con la batteria completamente scarica.

Auto elettriche, ecco i risultati del test

Questa Tesla Model Y è stata sottoposta a 8 ore di caldo intense in situazione di traffico utilizzando lampade UV per replicare i raggi solari. Il veicolo è stato caricato fino al 60% della sua carica complessiva e l’ aria condizionata è stata impostata sui 20 gradi. In questo modo la temperatura del cruscotto ha raggiunto temperature tra 30 e 45 gradi. All’ interno del veicolo si è mantenuta una temperatura di 25 gradi e il climatizzatore ha richiesto una potenza di 1,5 KW. In queste 8 ore di test l’ autovettura ha consumato circa 12 KWh di energia che corrisponde al 16% della carica complessiva della batteria. Facendo il confronto con un motore a combustione interna, quest’ ultimo consumerebbe tra 1 e 1,5 litri di carburante ogni ora.

Questo test può contribuire a tranquillizzare le persone nell’ utilizzo dell’ aria condizionata anche con le vetture elettriche solamente che bisogna caricare un po’ di più la vettura per non rischiare di rimanere senza carica.